Thygesen: - En forløsning

- Jeg var opsat, men det var en anden position end jeg plejer, hvor der er behov for meget energi, mange presløb og løse bolde at jagte. Det passede mig fint at komme ind i de nærkampe, for det gør man ikke på samme måde inde på midten, siger Thygesen.

- Nej, vi har et godt hold, men med min alder skal jeg tage lidt styring, og det gjorde jeg her med et arbejdsraseri. Det er det mindste, jeg kan gøre.

- Vi har været tæt på på det seneste, så en sejr betyder alt for os. Det er en forløsning for os, og jeg håber, at det her er starten på en stime for os. En stime er en række gode resultater - ikke nødvendigvis sejre, men måske også at vi holder nullet, for så har man altid et point med hjem. Det er vigtigt, for det giver selvtillid, siger Thygesen.