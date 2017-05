Anders Theil takker HB Køge-træner Henrik Lehm for kampen søndag. Foto: Anders Ole Olsen

Theil vil i top-3 næste sæson

Sport DB - 29. maj 2017 kl. 20:49 Af Anders Kamper

Efter den missede 3. plads i denne sæson vil FC Roskildes manager Anders Theil tage skridtet op næste sæson. Ikke mere lige ved og næsten. Han vil have sit op endnu tættere på Superligaen.

- Det vil vi meget gerne, og det går vi efter, så vi skal forstærkes, og det bliver vi først og fremmest ved at få Nicklas Halse, Daniel Stenderup og Bo Storm med igen. Dem har vi manglet stort set hele foråret, så det er kæmpe forstærkninger for os. Men vi kigger også på et par spillere, der kan gøre os endnu stærkere, siger Anders Theil til DAGBLADET mandag.

Efter kampen mod HB Køge kunne han se tilbage på et forår, hvor FCR ikke greb de muligheder, der var for at tage 3. pladsen. Det sene nederlag i Helsingør, nederlagene i Vejle og Nykøbing F samt ikke mindst nederlaget hjemme til AB. 9-10 point forduftede der.

- Nummer fire er ok, men jeg er ærgerlig, når vi er så tæt på. Vi har bare kvajet os for meget til at komme helt op, men det siger alle hold jo. Sådan er fodbold, og top-4 er den bedste placering nogensinde for FC Roskilde, og 50 point er det højeste vi har opnået. Det er vi stolte over. Vi havde mulighederne i år, ja, men vi har etableret os i 1. division og ligger i toppen, og næste sæson skal vi så videre herfra, siger FCR-træneren Theil.

Spillertruppen havde sidste træning i går, inden de blev sendt på ferie.