Theil tæt på ny træner

15. juni 2017

Efter flere ugers sonderinger rundt i netværk og trænermarked synes FC Roskildes manager Anders Theil nu at være tæt på at kunne tilknytte en ny træner eller first team coach afhængig af, hvor den kommende snakke lander mellem parterne.

At Anders Theil har været godt rundt, er der ingen tvivl om, og han har selv opsøgt en række emner ligesom talrige trænere selv har henvendt sig og vist interesse for klubben og holdet i Rådmandshaven.

- Jeg har læst en vis kritik af os her og der, men når jeg taler med fodbold-faglige folk som trænere og andre, så står der en respekt om FC Roskilde for de arbejde, vi laver og de resultater, vi har opnået. Det er der mange, der gerne vil arbejde videre med, og det glæder mig naturligvis meget, og nu er opgaven så for mig og klubben at finde den bedst mulige løsning, siger Anders Theil.

Hvordan den kommer til at se ud, er naturligvis det store spørgsmål, og Anders Theil lyder heller ikke helt til selv at vide det. Det kommer an på, hvem det bliver, men sikkert er det, at der kommer en ny træner.

- Jeg har været med omkring træningen i FC Roskilde siden 2009, det er næsten et årti, så der skal en ny stemme, nye idéer og alt det til, og det er klart, at det skal være en, jeg kan arbejde sammen med og som kan stå på egne ben. Jeg vil jo stadig være der og holde fast i den røde tråd, men træneren skal have ansvaret for holdet, siger FC Roskilde-manageren.

Der uanset, hvilken løsning det ender med, stadig vil stå med det sportslige ansvar for holdet.

- Hvordan titlen så bliver på den nye træner, er ikke så afgørende, og det kan enten blive en træner eller first team coach, som vi havde med Rasmus Monnerup. Den rolle er der flere, der har udtrykt interesse for, siger Anders Theil.

Med træningsstart lørdag den 24. juni går Theil, FC Roskilde og træneremnerne ind den afgørende uge. Her skal det falde på plads.

Så du har snævret feltet ind til nogle få emner?

- Jeg siger ikke mere nu, andet end, at vi skal have den nye mand på plads inden vi starter træningen op til den nye sæson, siger Anders Theil.

Overbevist om, at der nok skal falde en løsning på plads.