Theil før lokalopgør: Fokus er at få scoret

FC Roskilde både tørster og sulter efter en sejr, efter at holdet kun har skrabet et enkelt point sammen i de sidste fire kampe. Det har betydet, at FCR nu indtager en plads under nedrykningsstregen før lokalopgøret mod HB Køge mandag aften.

En situation, som nok ville få mange trænere til som det første at nævne ordet »sejr«, på spørgsmålet om, hvad det vigtigste for holdet lige nu er. Men så meget som FC Roskildes manager, Anders Theil, selvfølgelig gerne vil slå HB Køge, er det dét at score i det hele taget, som fylder mest hos ham. Dét - altså at score - har Roskilde ikke gjort i 1. division i nu fem uger, og derfor har det ypperste prioritet lige nu:

- Vi skal have scoret et mål og fundet skarpheden frem. Fokus er et eller andet sted at få scoret dét mål lige nu, for jeg tror et eller andet sted, at et mål lige nu vil kunne være en forløsning for hele holdet, siger Theil til klubbens Youtube-kanal, FCRTV.