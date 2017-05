Anders Theil og FCR-spillerne under fredagens træning. Foto: Anders Kamper

Theil: - Vi er under pres

Af Anders Kamper og Jeppe Lodberg

Inden lørdagens sjællandske lokalopgør mellem hjemmeholdet HB Køge og FC Roskilde er FCR-manager Anders Theil ikke sen til at mene, at hans hold er under et vist pres i kampen.

FCR skal have point mod HB Køge, hvis FC Helsingør skal overhales i kampen om 3. pladsen. Her ligger Helsingør treer bedst indbyrdes med FC Roskilde. 3. pladsen er lig med to playoff-kampe om at komme i Superligaen, så FCR skal håbe, at Næstved kan hjælpe.

- Næstved har været inde i en god, lang periode, og selv om jeg ikke er tilhænger af trænerfyringer midt i en sæson, så har det gjort noget godt for dem, at Hemmingsen er kommet til. Nu er de nede, og spørgsmålet er, hvad det gør ved dem, funderer Theil efter fredagens træning.

- Vi kan ikke gøre noget ved det i Helsingør, og det kan være svært at afgøre det selv, så det bliver ikke let for Helsingør. Det er et enormt pres, de er under.

- Vores egen kamp bliver meget svær, for HB Køge spiller altså en god gang fodbold. De kan ikke nå Skive, men beskytter nu deres placering, så måske kommer der et dyk fra dem, selv om jeg faktisk ikke tror det. De er toptændte mod os, og der er ikke noget de hellere vil end drille os.

- Vi er presset, for vi skal have point for at have muligheden, og helst tre, og vi kommer nok til at høre efter, hvad der sker i Helsingør. Måske er et point nok til sidst, men hvis Helsingør pludselig fører 3-0, så kan vi dykke. Det bliver en følelsesladet dag uanset hvad, det er der ingen tvivl om, siger manageren.

I HB Køge siger cheftræner Henrik Lehm:

- Det vigtigste for os er at holde fast i den sjetteplads, vi har nu, og det gør vi helt sikkert, hvis vi vinder, og det går vi efter. Vi kan allermindst blive nummer otte, men sjettepladsen har hele vejen været klubbens mål.

- Vi spillede en superkamp i søndags (men tabte i Hjørring, red.) - det var sæsonens bedste kamp af os. Det er vigtigt også for næste sæson at slutte godt af, så det skal vi fortsætte med. Selv om folk udefra siger, at vi ikke rigtigt har noget at spille for, så vil jeg trænerfagligt sige, at vi har masser.

- Jeg ved godt, at Roskilde har en teoretisk chance for at nå oprykningskampene som treer. Men det gør de ikke. Jeg er stensikker på, at Helsingør - der bare skal vinde - slår Næstved, der lige er rykket ned.

- Vi har scoret tre og to mål i de sidste to kampe, og vi skal fortsat turde at tage fat i bolden og spille fremad. Vi ved jo, at de har store Morten Nielsen i karantæne, så spørgsmålet den anden vej bliver, om vi kan styre Emil Nielsens fart. Og så er spørgsmålet, om vi med den meget smalle trup kan finde energien, men det er jeg nu sikker på, at vi kan, siger HB Køges træner.

HB Køges sidste fem kampe:

Vendsyssel-HBK 3-2, HBK-Næstved 3-0, HBK-Fredericia 1-1, Fremad A-HBK 2-0, HBK-Nykøbing FC 2-1.

FC Roskildes sidste fem kampe:

FCR-Fredericia 2-1, FCR-Fremad A 0-0, Nykøbing FC-FCR 3-2, FCR-Vendsyssel 0-0, Hobro-FCR 0-0.

Værd at vide: * Sæsonens to første indbyrdes møder blev begge spillet i Roskilde Idrætspark sidste år, og begge endte de 1-1. I august måned scorede HB Køge begge mål, da Daniel Arrocha midt i første halvleg fik headet et langt Mikkel Nøhr-indkast i eget mål - mens Aleksandar Lazarevic i kampens overtid scorede på den aflevering, som afsender Mark Gundelach vist havde ment som et forsøg mod mål. I november styrede HB Køge alt før pausen, men kun Marc Rochester fik scoret og det på Kristian Andersens forarbejde efter 17 minutter. I anden halvleg var roskildenserne vågnet om ikke til dåd, så til i hvert fald at få kampen over på egne præmisser, og der var rige muligheder for at udligne, førend Morten Nielsen gjorde det tre minutter før tid.