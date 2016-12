Rasmus Tangvig blev syet med 16 sting efter trafikulykken ved Herning. Privatfoto

Tangvig fortæller om trafikulykke

Sport DB - 22. december 2016 kl. 16:51 Af Anders Kamper

Fodboldspilleren Rasmus Tangvig var sammen med Martin Nielsen og Mads Nielsen lørdag ved frokosttid impliceret i en større trafikulykke syd for Herning på vej til Thisted til et indendørsstævne.

Rasmus Tangvig selv sad foran i passagersædet og endte med at blive syet med 16 sting efter et frontalt sammenstød. Mads Nielsen brækkede en finger og Martin Nielsen blev indladt til observation for smerter i milten.

Torsdag fortalte Rasmus Tangvig i DAGBLADET om ulykken:

- Vi kom kørende på landevejen, da en bil godt 100 meter fremme begynder at bremse, og jeg tænkte ikke så meget over, at Mads blev ved med holde farten oppe, før jeg lidt senere råber »stop!«. Han blokerer bremserne, så bilen glider fremad, og vi kunne ikke undgå at støde sammen, tænkte jeg. I refleks drejer Mads så bilen over i den anden kørebane, hvor der så kommer en modkørende med 80-90 km i timen lige ind i os. Bilerne kørte direkte sammen. Der går det ud for mig.

Det næste Tangvig husker er fra ambulancen.

- Jeg kan huske, at en dame siger forskellige ting til mig, og jeg siger noget til Mads, og først i ambulancen går det op for mig, at vi har været i en trafikulykke og at jeg har et kæmpe sår i panden. I siden af panden vipper en flap op, men jeg var ikke bevidstløs eller havde hjernerystelse, men var »fjern«. På sygehuset blev jeg mere og mere klar i hovedet, og heldigvis var der ikke andre skader end såret i panden. Jeg blev syet med 16 sting, men jeg aner ikke, hvad jeg har slået hoved ind i, siden det kan gå så galt.

For Rasmus Tangvig sender ulykken tankerne tilbage til marts 2012, hvor han mistede sin bror, Sebastian Holm Hansen, i en trafikulykke på Køgevej ved Tjæreby. Også Kenni Koustrup Offersen, Martin Due og Christian Nielsen blev dræbt i den ulykke.

- Det sætter jo nogle tanker og følelser i gang hos mig og min familie, når der så sker sådan noget her. Det slår hårdt, og jeg ringede først hjem og fortalte om ulykken, da jeg var sikkert på, at jeg kun skulle sys og der ikke var andet i vejen. Jeg tog det roligt, men det er jo et chok, når man får det at vide, og det var svært at fortælle, fortæller Tangvig.

- Det går bedre nu efter et par dage hjemme, og jeg er dybt lykkelig over, at det ikke endte værre. Jeg er i live og uden varige mén, for det kunne være endt meget værre.

- På fredag skal stingene fjernes, og så regner jeg meget med at være klar til opstarten i Greve. Jeg skal spille fodbold igen, men jeg skal lige have det her lidt på afstand. Det skal »sættes« og bearbejdes.

For få uger siden meddelte Tangvig, at han er skiftet fra Roskilde KFUM til Greve.