Søren Weber Juul havde det bedste job, men har nu fået drømmejobbet, og det er lidt bedre. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Talentchef er stoppet i FCR Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Talentchef er stoppet i FCR

Sport DB - 28. december 2016 kl. 11:26 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Weber Juul er stoppet som talentchef i FC Roskilde og fik mindre end et år i stolen. For nylig blev han »prikket på skulderen« af Nike Danmark, der ville have ham som scout og marketingmand, så der kan findes nye talenter, der skal spille med Nike-sko.

- Jeg har haft mit bedste arbejdsår nogensinde i FC Roskilde, men i Nike får jeg mit drømmejob. Alt lå til, at jeg skulle fortsætte i Roskilde, men så skete det her. Det her job kommer ikke hver dag, og det har jeg drømt om i mange år.

- Det gjorde ondt at sige op. Christian Juel (FC Roskildes ungdoms -og næstformand, red.) er uden tvivl den bedste leder, jeg har haft i mine 15 år i fodboldverdenen. Han har lært mig meget, og vi er rigtig godt på vej, og der er mange, der banker på døren hos os og gerne vil være med, og det er rigtig fedt. Også navne, jeg ikke lige troede.

Så at du stopper har intet at gøre med den uro, der har været omkring unge spillere i Roskilde og kampen om dem?

- Overhovedet ikke, og det rammer ikke mig, og jeg tager det stille og roligt. Der er mange, der har meninger om alt muligt, men jeg har brugt min tid på at drive talentudvikling på den måde, der er den rigtige i forhold til at skabe et elitemiljø i Roskilde, hvis vi skal øverst på landkortet. Det har jeg brugt min tid på, og ikke så meget andet. Jeg ved, hvordan Fodbold-Danmark ser ud, og det har jeg brugt min energi på, siger Søren Weber Juul.

- FC Roskilde skal fortsætte ad vejen med at samle gode mennesker og samtidig have fokus på, at guldet skal vindes i hverdagen. FCR er op vej, og der er bygget et fundament for mange ting, der nu skal arbejdes videre med, siger Søren Weber Juul.