Taastrup i drama-sejr

Bogstavelig talt.

Taastrup var ellers foran 24-21, men det lykkedes hjemmeholdet at komme igen de sidste par minutter, og da topscorer Nikki Kvist brændte sin mulighed fri for mål 10 sekunder før tid, gav det Rødovre en sidste mulighed på kontra. Her blev Alexander Krag Hansen spillet helt fri, men han formåede ikke at passere TIK-målmand Nikola Madsen, der kampen igennem præsterede en række store redninger - blandt andet to straffekast.