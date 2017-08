Taastrup har holdt sammen på truppen

- Det er i det store hele en intakt trup i den forstand, at det alene har været Tobias, som har søgt væk. Men selvfælgelig ærgrer jeg mig over tabet af ham: Han er en dygtig og solid back, og forsvarsspillere er bare ikke lige dem, vi har flest af, påpeger træneren.

- Altså det er sgu lidt svært at sige. Jeg synes helt sikkert, at vi er kommet i den sværeste af de fire puljer. Alene Holbæk, Fredensborg og Ledøje-Smørum - de tre bliver jo nærmest med garanti tophold. Så det er i hvert fald ikke den absolutte top, vi satser på, siger Olsen med et grin.

Inden han uddyber.

- Men vi har et ungt og talentfuldt hold, som når vi snakker start-11'eren faktisk kan gøre sig blandt de allerbedste. Men det store problem for os bliver bredden, for får vi bare en to-tre stamspillere skadet, så ser vi lidt tynde ud. Men jeg synes alt i alt, at et realistisk mål må være, at vi kan slutte i den bedste halvdel. Det ville jeg anse som mere end godkendt.