Rune Ohm blev del TMS-topscorer med seks mål. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

TMS udspillede Nyborg

Sport DB - 18. februar 2017 kl. 16:31 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før kampen mod SUS Nyborg havde TMS Ringsteds træner Christian Dalmose sagt, at han gerne så at hans hold ikke bare vandt opgøret, men også gjorde det med styrke og stil. Og det må man sige, at TMS'erne gjorde i sejren på 37-26.

Kampen startede ud, præcis som hjemmeholdet havde håbet på. For ikke blot kom man foran med 4-0 efter en håndfuld minutter - men i målet havde Frederik Andersson også allerede "plukket" Nyborgs skytter en del gange.

Faktisk startede Andersson så godt, at han efter 10 minutter havde reddet syv ud af otte Nyborg-skud, og det hjalp selvsagt føringen på 6-1 til TMS stærkt på vej. Der gik dog ikke længe, før både keeperens og TMS' indledende storspil gik en smule fløjten.

Og allerede seks minutter hed den nu 10-7 på haluret og en smule spænding syntes at have sneget sig ind i kampen igen. Men, men, men... Det var nu kun et kort "fatamorgana" for fynboerne, for reelt VAR der ikke spænding i opgøret.

Og da slet ikke efter at Rune Ohm havde hamret sit fjerde mål i kassen til 17-8 med ni minutter til pause. Og apropos pause så kunne Ringsted-spillerne gå på velfortjent halvtids-hvil med en sikker føring på 19-12.

2. halvleg var langt henad vejen knapt så dominerende set med Ringsted-briller - for der var i højere grad tale om klassisk målbytteri mellem de to hol. Og efter 40 minutters spil hed stillingen da også 25-18 - og dermed 6-6 i scoringer, hvis man isoleret så på. 2. halvleg.

Ikke at det gjorde så meget for de grønblusede, for de var klart overlegne alligevel - og man fornemmede hele tiden, at skulle det være, så kunne TMS godt stramme skruen yderligere og dermed øge forspringet.

Og det var lige præcis, hvad hjemmeholdet gjorde. Og som halvlegen skred frem kom TMS også både på 27-18 og sågar 33-19 - med stadig 10 minutter tilbage at spille i. Og ja, til sidst nåede totalen altså 37 hjemmemål. Det er heller ikke hver dag, man ser dét i Dansk Kabel TV Arena.