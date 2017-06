Se billedserie Venstrefløjene Mads Dudek (tv.) og Jakob Jessen havde fundet sammen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS-trup tror på direkte oprykning

Sport DB - 16. juni 2017 kl. 21:33 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er helt underligt at se dybt seriøse elitehåndboldspillere som Rune Ohm, Sebastian Thor og Mads Dudek sidde med en fadøl i hånden og snakke løssluppent.

Men selvfølgelig skal også spillere på dét niveau have fri fra træningstimer i hallen en gang i mellem, og netop fredag sidst på eftermiddagen mødtes hele TMS Ringsteds 1. holdstrup på Rådhuskroen midt i Ringsted centrum. Og udover muligheden for en øl eller to og et godt stykke smørrebrød, så var eftermiddagen også en anledning til at sige tak for sæsonen spillerne imellem.

Træner Christian Dalmose var naturligvis også til stede.

- Det har været et fedt år, men også anderledes. Jeg har i mange år været vant til et fuldstidssetup med 9-16 hver dag og en masse folk tilknyttet truppen og sådan. Det er selvfølgelig anderledes hér, men det vænnede jeg mig lynhurtigt til, siger cheftræneren indledende.

- Selvfølgelig løb vi ind i nogle dumme nederlag undervejs, men det er næsten uundgåeligt med et hold, hvor så mange nye spillere skulle spilles sammen. Jeg tror der var en 7-8 helt nye spillere her, da vi startede op, så det var naturligvis en udfordring. Men vi løste den flot, og jeg er glad for, at vi opfyldte vores målsætning om at komme i top 3, sammenfatter Dalmose.

Én af de nye, der kom til er samtidig måske også holdets største "stjerne", nemlig topscorer Rune Ohm. For hans vedkommende var der tale om en lidt sløv start på TMS-eventyret - det indrømmer han selv. Tre måneders total håndboldpause og en småskadet skulder var ikke den optimale måde at starte op på.

- Nu er jeg ved at være lidt oppe i årene, så jeg skulle godt nok lige i gang med min skulder og sådan. Så det var lidt en frustrerende opstart, men jeg - og holdet - kom rigtig godt igen, synes jeg.

- Nu har vi spillet sammen i et år, og der kommer kun et par få nye ekstra til nu hér. Derfor er vi helt sammenspillede og der skal ikke en masse udskiftning til igen, og det ser jeg som en kæmpe fordel. Forhåbentlig kommer vi i Ligaen næste år, det tror jeg er realistisk. Det bliver rigtig tæt i toppen, men jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne vinde rækken, sagde en smilende Rune Ohm.

En anden af de rutinerede i bagkæden, Lasse Sinding, deler Rune Ohms optimisme.

- Jeg tror at vi alle er enige om, at vi skal spille med om førstepladsen i næste sæson - og det tror jeg også godt at vi kan. Hvis vi bliver ved med at bygge på, som vi også lykkedes med hele denne sæson, så ser jeg gode muligheder for, at vi kan snuppe den direkte oprykning, siger Sinding.