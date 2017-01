Holdleder Tanja Laursen (tv.) var måske lige et sekund for tidligt ude med at grine af træner Tomas Laursen, da han begyndte at humpe. Skaden var nemlig langt værre, end kunne have gættet på. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS-træner rev akillessenen over i jubelscene!

Hvor bizart det end lyder, så skal man virkelig passe på med at juble for voldsomt efter en sejr.

Det må TMS Ringsted-kvindernes træner Tomas Laursen nu sande på allermest uheldige vis. Sekundet efter den dramatiske sejr over Sønderjyske kom i hus, sprang Tomas Laursen nemlig op i et jubelbrøl - men idet han tog sit afsæt, fik han lavet bevægelsen så voldsomt, at han efterfølgende tog sig voldsomt til foden (se billedet) Inden han humpede ind på banen og jublede med spillerne - dog stadig med en lidt forpint grimasse.

-Som aftenen skred frem blev bagfoden ved med at hæve mere og mere op, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage på skadestuen, og der kom jeg så til omkring midnat. Og ja, så var jeg hjemme omkring 01.30 med benet i gips!

- Det viste sig, at akillessenen er revet totalt over - og lægerne var nærmest i chok over, at sådan noget kunne ske ved at juble for meget. Det er fandme også åndssvagt, siger han.