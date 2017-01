Se billedserie Efter en uhøjtidelig gang fodbold, kom der fuld smadder på TMS-træningen tirsdag aften. Håndboldtræningen, forstås. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS strutter af selvtillid før topkamp

Sport DB - 31. januar 2017 kl. 21:28 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle er de enige om, at opgaven bliver svær. Men lige så enige var TMS Ringsteds spillere til tirsdagstræningen om, at Nordsjælland er et hold, som ikke er umuligt at besejre. Faktisk er TMS'ernes tro på egne evner ganske stor. Og lysten til at hævne det nederlaget på 21-27 i den omvendte kamp er tilsvarende stor, hér dagen før hjemmekampen mod rækkens nummer ét.

For eksempel hos stregspiller Sebastian Thor:

- Jeg må et eller andet sted sige, at jeg føler, at jeg har revanche til gode. Sidste gang spillede vi en rigtig sløj kamp mod Nordsjælland og lavede bare 21 mål. Men nu er det på hjemmebane, og hér kan vi slå alle hold. Vi er ikke bange for nogen, og det skal vi heller ikke være, sagde han.

Og tilføjede, at nok har de spillet skræmmende, de nordsjællændere, men dælme ikke, om de grønblusede vil have det siddende på sig kun at være næstbedst på Sjælland.

- Der er sgu et eller andet rival-agtigt over sådan en kamp. Vi vil bare ikke tabe til dem, sådan er det. Man vil rigtig gerne kunne have håneretten hér på Sjælland, tilføjede den fuldskæggede stregspiller og tippede let presset 29-26 til TMS i kampen.

Hér bød playmaker Andreas Stryger ind med 25-23, men lagde i lige så høj grad vægt på, at Nordsjælland ikke er uovervindelige trods det at stillingen i 1. division kunne antyde noget andet.

- Der er sket rigtig meget med vores hold, siden vi mødte dem første gang tilbage i september. Til det bedre, forstås. Da vi mødte dem sidst, var det kun Nordsjælland, der var sammenspillet. Nu er vi også, og det vil man kunne se i morgen (i aften, red.)

- Med den stime, vi har gang i nu, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke også skulle kunne spille lige op med dem. Og så må vi se over 2x30 minutter, hvem der til sidst trækker det længste strå. Men jeg tror, det bliver os, vurderede Stryger.

Og nå, ja, så ville "P" - alias stregspiller Nicklas Petersen - da også gerne lige give sit besyv med:

- Det bliver 26-24 til os, sagde han med et lumsk smil.