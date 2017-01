Anders Møller blev TMS-topscorer med seks mål. Men stadig rakte det kun til et point. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

TMS smed kæmpe føring

Sport DB - 18. januar 2017 kl. 21:38 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds herrer formøblede en føring på hele 23-17 sent i udekampen mod Odder - og i stedet måtte TMS skuffende nøjes med 26-26. Og dermed røg også muligheden for at komme a' point med Skive på 2. pladsen i rækken.

Kampen lagde ud på noget nær værst tænkelige facon for TMS. Angrebsspillet virkede nervøst, uanset om bagkæden hed Ohm-Stryger-Riis, om Nicklas Petersen eller Sebastian Thor - eller hvad pokker holdet nu fandt på. Og derfor hed stillingen efter bare seks minutter allerede 5-1 til Odder.

Men et tidligt vendepunkt kom, da Brian Jørgensen omkring de 10 minutter begyndte at få rigtig fat i målet. Og det satte gang i en række kontraløb, hvor særligt Mads Dudek og Anders Møller på fløjene var godt kørende. Og så havde kampen pludselig for en stund vendt sig 180 grader - til 8-7-føring til TMS Ringsted, da haluret rundede de 17 minutter.

Rent defensivt var midtsjællænderne dog til stadighed udfordret på de mange to-minutters-udfordringer, som man indkasserede i 1. halvleg. Efter 22 minutter havde de grønblusede således tre af slagsen, mens Odder ikke havde en eneste.

Og som »sideeffekt« deraf fik hjemmeholdet også lavet et par kasser i tomt mål, da TMS som så ofte før spillede med seks mand i marken - og dermed ingen målmand - i undertalssituationer.

Ved pausen var de to ganske lige - 14-14 - efter en god gang målbytteri i halvlegens sidste 10 minutter, så ful spænding før de sidste 30 minutter.

I åbningsfasen af 2. halvleg gik der bolværk i den i TMS-forsvaret - og det ene efter den andet Odder-angreb blev stoppet, inden holdet overhovedet kom til en afslutning. Og i den anden ende af banen begyndte hjemmeholdets forsvar nu også at blive ramt af udvisninger. Så ved 16-19 på måltavlen efter 40 minutter så det fornuftigt ud for de grønblusede.

Med godt 12 minutter tilbage førte gæsterne nu med 23-17, og sejren syntes praktisk talt sikret. Men det lugtede pludselig af klassisk gummiarm, da Odder fik lov at reducere tre gange i træk og stadig syv minutter at spille i.

Med to minutter tilbage fik Mads Dudek en meget kontroversiel udvisning, og just derpå reducerede Odder to gange til 25-26 på uret. Og med 10 sekunder tilbage fik Odder så straffe, da M;ichael Riis fik direkte rødt på Odders banehalvdel for en grov tackling. Og så, ak ak for TMS - så scorede værternes Mike Paulsen til slutresultatet med få sekunder tilbage.