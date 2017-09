TMS-respekt for Frederikshavn

TMS Ringsteds træner Christian Dalmose har så stor respekt for lørdagens premieremodstander, Frederikshavn, at han ikke tror, de kommer i nedrykningsfare sidst på sæsonen. Som mange andre trænere tror.

- Når man i opstarten slår Odder og Otterup, slår Randers, er begyndt at træne fire gange om ugen og har gode, unge spillere, så er det fordi man vil og kan. Der er mere bund i det deroppe nu, så jeg har stor respekt for dem. De skal nok hente 20-22 point og klarer sig, siger Dalmose.

- Sidste år slog de Team Sydhavsøerne, spillede uafgjort med os, tabte med et mål til Skive to gange og havde andre gode resultater. Jeg er sikker på, at mange andre hold håber, de kan slå TMS i første kamp, og det skal vi for alt i verden undgå, siger træneren, der trænede sit hold fredag i Ringsted og bagefter kørte til Frederikshavn for at overnatte.