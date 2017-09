Lasse Sinding i august måneds træningskamp mod svenske Lugi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: TMS-profil vil i Ligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS-profil vil i Ligaen

Sport DB - 16. september 2017 kl. 11:41 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lasse Sinding er 28 år og er netop startet på sin tredje sæson i TMS Ringsted, og nu skal det være, hvis han skal i Ligaen.

- Det skal til at være, for ellers bliver jeg for gammel til at nå det og få nogle sæsoner deroppe. Det skal gerne ske i denne sæson, og for mig er det en ekstra gulerod i den daglige træning. Man giver den lige lidt ekstra til træning og selvtræning, siger Lasse Sinding inden lørdagens hjemmekamp mod Skive.

- Vi vil vinde alle kampe, så alle er vigtige, så om vi møder Skive nu eller om tre kampe, så skal vi slå dem. Det kan godt være, vi spiller bedre om fem kampe, men nu skal vi mødes, og Skive har jo også kun spillet en kamp. Det er ens for os begge, siger Sinding.

- Vi er klar, og det er rart, at Stryger nu er ved at være godt med igen. Der bliver gået til den til træning, og jeg kan godt mærke, at niveauet til træning har fået et hak opad. Vi er bedre end sidste år - det er min fornemmelse, og det hele ser lidt skarpere ud i forsvaret og i angrebet. Alle har taget et halvt til et helt skridt opad. Vi vil allesammen, det her, og alle ved, at hvis vi skal op, så skal alle steppe op, lyder det fra Lasse Sinding, der selv føler sig i bedre form.

- Alle er blevet bedre, og jeg er selv i bedre form end sidste år. Opstarten har været fin, og ja, der er mere ansvar på os mere rutinerede spillere, men det følger naturligt med. Jeg føler mig klar til at tage det ansvar, og jeg skal nok være med til at gå forrest, når det gælder.

- Skive er et godt hold, og de vil helt sikkert komme til at spille med om oprykning. Det handler om parathed på dagen, og det hold, der er det, vinder. Vi er på hjemmebane, og så må vi tage favoritrollen på os og vise, at vi slå dem, siger Sinding.