Caroline Rasmussen og TMS tabte lørdag hjemme til Horsens. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS-profil: - Vi går ned som hold

Sport DB - 16. januar 2017 kl. 08:56 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en lørdag, hvor mange ting kollapsede for TMS Ringsteds kvinder mod Horsens, var højreback Caroline Rasmussen én af de bedre spillere på holdet.

Seks mål og tre assists blev det til for den venstrehåndede bomber. Men også Rasmussen havde en lang down-periode i 2. halvleg, hvor hun i løbet af 20 minutter brændte fire skud og ikke scorede nogen mål.

På den måde var hendes indsats så at sige »i takt« med resten af holdets, for også hér gik det for alvor galt i 2. halvleg.

- Vi går ned som hold. Og glemmer at gøre dét, vi er bedst til, nemlig at kæmpe som en samlet enhed. Før jul kom vi flere gange tilbage i kampene, selv om vi kom bagud med en tre-fire mål. Den gejst formår vi ikke at finde i dag, sagde bagspilleren efter den lidt mystiske kamp - hvor TMS Ringsted i løbet af 19 spilleminutter gik fra at føre med 15-11 til at være bagud med 18-22.

Nu skal gejsten genrejses på lyntid, for allerede i morgen tirsdag venter Hadsten - et på papiret bedre hold end Horsens:

- Nu må vi have lov at være skuffede i dag (lørdag, red.), men så skal nederlaget ellers bare hurtigt gemmes væk, og så er der to ekstremt vigtige pont at spille om mod Hadsten. Den kamp kan nok godt komme til at definere, om vi skal kaldes et tophold eller ej, vurderer Caroline Rasmussen.

Hadsten er gæster i Ringsted tirsdag aften.