- Sådan en tackling hér ville uden tvivl have givet to minutter i U18-håndbold - her fik BSV-manden ikke engang et gult kort, refererer Oliver Klarskov om situationen på billedet - taget fra pokalkampen fredag mod BSV.Foto: Jens Wollesen

TMS-playmaker vil tage på - i muskler

- Det er en helt verden, jeg er kommet ind i, det med at gå fra ungdomsspiller til at være senior. Før kæmpede jeg kun med den samme årgang, som jeg selv (1997, red.) Nu kæmper jeg jo mod rigtige voksne mennesker, siger han. I øvrigt helt uden at grine, hvilket på en eller anden måde meget godt afslører, hvor meget en »stor knægt«, han stadig bare er.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at Andreas Stryger er førstevalg som playmaker, men det virker også som om, at hver gang, han skal have et hvil i kampene, så er det mig, der får chancen.

- Jeg synes, det gik super godt både for holdet og for mig selv. Vi har jo Lasse Sinding skadet, så det var spændende at se, om for eksempel Morten Jensen kunne komme ind og tage over. Og det må man jo sige, han kunne, eftersom han blev vores topscorer. Men også for mit eget vedkommende var det en fin kamp, hvor jeg fik sat noget tempo, forklarer den unge playmaker og kalder det en »drengedrøm« at få lov at spille mod et så godt hold som de forsvarende danske mestre.