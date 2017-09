Natascha Wollesen og TMS fik kun uafgjort mod Bjerringbro lørdag eftermiddag. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: TMS-kvinder skuffede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS-kvinder skuffede

Sport DB - 16. september 2017 kl. 15:48 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter åbningssejren over Lyngby på udebane i sæsonpremieren havde TMS Ringsteds kvinder i 1. division sat næsen op efter to point mere, da det formodede bundhold Bjerringbro kom til Ringsted lørdag eftermiddag.

Men i stedet for at slide jyderne op på fysikken var Bjerringbro inde i kampen hele vejen og endte med at udligne til slutresultatet 24-24 i sidste sekund.

TMS-kvinderne var ellers kommet fra 19-20 til 21-20 med otte minutter igen efter to mål i undertal, og tavlen hed også 24-22 efter 58.30 minutter, men holdet magtede ikke at sende to point mere ind på kontoen i den hektiske finale.

En kæmoe skuffelse for TMSerne, da Bjerringbro er et af de hold, TMS skal holde under sig i tabellen.