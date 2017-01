TMS-kvinder narrede topholdet

I en kamp, hvor hjemmeholdet generelt var klart undertippet, gjorde de grønblusede ikke tingene nemmere for sig selv i form af undertalsperioder. For flere tacklinger endte med to-minutters-udvisninger, mens Sønderjyske omvendt slet ikke fik nogen af slagsen i 1. halvleg.

Efter 22 minutter var udeholdet så småt begyndt at trække fra ved 9-12 - og i den sammenhæng hjalp det SLET heller ikke, at TMS brændte to straffekast i træk! Først ved Sofie Lang og derefter Charlotte Bisser. Til alt held for Ringsted var Davidsen i målet til gengæld begyndt at hive den ene redning frem efter den anden, og derfor slap TMS med 14-15 ved pausen.