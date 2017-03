Caroline Rasmussen var næsten ene om at skyde forbi Julie Skipper i første halvleg. Foto: Jeppe Lodberg

TMS-kvinder kendte besøgelsestiden

Sport DB - 02. marts 2017 kl. 20:30 Af Jeppe Lodberg

Virum/Sorgenfri-keeper Julie Skipper Mosgaard lagde ud med en vild dobbeltredning. Kamilla Davidesen svarede igen ved at gribe et straffekast sådan under armen.

Altsammen inden for det første halvandet minut af torsdag aftens kamp i håndboldkvindernes 1. division i Virum-hallen mellem VSH og TMS Ringsted.

En kamp, der skulle have været spillet for halvanden uge siden, men da var et par af TMS-spillerne involveret i et mindre trafikuheld på vejen og kampen blev udsat.

Torsdag kom den i gang - og de to keepere markerede sig altså fra start som værende noget skarpere end markspillerne.

Fem minutter og lige så mange sekunder gik der, førend første mål faldt . til hjemmeholdet, der også kom på 2-0, inden Caroline Rasmussen efter lige knap syv minutter scorede første gang for gæsterne.

De grønklædte havde virkelig deres problemer med den klejne Julie Skipper, der sågar kom på tavlen efter 14 minutter, da Caroline Rasmussen sad ude og TMS spillede uden keeper.

Det gjorde hun til 6-3, og da Natascha Wollesen straks efter præsterede en af mange TMS-fejlafleveringer gjorde Nikoline Brøns det så til 7-3 i ligeledes tomt mål.

TMS var i problemer, men efter en timeout fik Tomas Laursens tropper dog halet lidt ind, og da VSH tre minutter før pausen fik sin første udvisning, vendte Sofie Alnor med to og Liza Olsen med et enkelt stillingen fra 10-8 til 10-11.

TMS Ringsteds første føring i kampen - og den sidste, for den holdt kampen ud.

I løbet af fire et halvt minut havde gæsterne bragt sig i front med 10-14, og da hjemmeholdet blev ramt af yderligere et par udvisninger og - mente VSH-bænken højlydt - ikke just havde dommertække, kunne TMS udbygge forspringet til både fem og seks mål.

Men Julie Skipper - hun fortsatte ufortrødent og klokkede ud med en redningsprocent på eksakt 50, mens Kamilla Davidsen efter en rigtig god start ikke fik fat i så meget medio anden halvleg.

Altså skrumpede forspringet ind - til 20-22 med tre minutter tilbage. Og her var det så en helt tredje keeper - Sofie Juhl Sørensen i TMS-målet, der blev aftenens heltinde med først endnu et reddet straffekast og i slutminutterne et par artige blokader på blandt andet den tidligere TMS- og Roskilde-bomber Anne Fahrendorff.

20-23 vandt TMS og kan med nogen optimisme tage imod Roskilde søndag.