Træner Christian Dalmose (tv.) og formand Henrik Dudek (th.) - med Mikkel Tønners i mellem sig. Foto: TMS Ringsted

Send til din ven. X Artiklen: TMS henter endnu en målmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS henter endnu en målmand

Sport DB - 24. juli 2017 kl. 21:33 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bestræbelserne på at forbedre holdets muligheder for en topplacering i herrernes 1. division, har TMS Ringsted ledt efter en rutineret målmand, som kunne være med til at skærpe konkurrencen på posten - hvor holdet i forvejen råder over Frederik Andersson og Brian Jørgensen.

Og nu kan TMS melde ud, at man har tegnet en ét-årig aftale med den bundrutinerede Mikkel Tønners, som er en målmand med både Liga- og 1. divisionserfaring på CV'et.

Mikkel Tønners er 38 år og har spillet for både Nordsjælland og Ajax. Mikkel har dog de sidste par sæsonen holdt formen ved lige i Ydun og Rødovre, men han og midtsjællænderne forventer, at han kan finde sit gamle niveau igen og være med til at gøre en forskel.

Cheftræner Christian Dalmose siger om tilføjelsen i buret.

- Jeg har kendt Mikkel i mange år og trænet ham i Ajax, og Mikkel har lige det, der skal til for at øge konkurrencen og toppe niveauet på vores målmandsteam. Jeg ikke i tvivl om, at vi kan få Mikkel i omdrejninger igen, og at han i den kommende sæson vil være med til at gøre en forskel i de store kampe for os, siger Dalmose og føjer til:

- Derudover skal holdet være på tæerne, for Mikkel accepterer udelukkende fuld fokus til træning og kamp fra holdkammeraterne. Og hvis ikke, så får de besked!

Tønners selv ser frem til at træde et skridt op i niveau igen:

- Jeg tog det som en spændende udfordring, da Christian kontaktede mig omkring en mulig målmandsopgave i TMS Ringsted, og jeg glæder mig til at komme i trænings- og kampform igen. Jeg har heldigvis holdt træningen og kampformen ved lige, og jeg synes truppen ser spændende ud. Mange af de nye holdkammerater kender jeg, og et par stykker af dem har jeg spillet på hold med, så jeg er sikker på integrationen vil gå gnidningsfrit, forudser han.