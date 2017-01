TMS fra helskidt til lidt bedre

Der er ingen grund til at lægge skjul på det: Hvis TMS Ringsteds 1. div.kvinder tirsdag aften havde fået point ud af hjemmekampen mod Hadsten, ville det have været pivende ufortjent.

For at vinde kampe kræves nemlig, at man scorer i det mindste på de største og mest oplagte chancer, og det evnede holdet ikke mod Hadsten og tabte 21-22. Efter at ha´ været nede med 6-13 efter 1. halvleg og bagud med fire mål to minutter før tid.