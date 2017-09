Emma Navne er en af dem, som skal løfte arve efter stærke målscorere i TMS Ringsted. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: TMS-damer skal finde mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS-damer skal finde mål

Sport DB - 09. september 2017 kl. 12:51 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At TMS Ringsteds damer i 1. division kommer på noget af en opgave i den kommende sæson, råder der ingen tvivl her på tærsklen til den og hvor Lyngby er første modstander på udebane.

Sidste sæson fik holdet en rigtig god start med tre sejre i træk og blot et nederlag i de første otte kampe.

Måske holdet gentager den bedrift nu, men holdet er væsentlig anderledes stillet end sidste år. Alene af den grund, at topscorer Caroline Rasmussens 114 mål skal findes, og det samme skal Patricia Szölösis 44 og Sofie Alnors 29.

187 mål er altså fjernet fra holdet, der ikke er forstærket med samme skud og målkraft, som trioen.

Derfor er målet at komme i top-7, selv om TMS-damerne sluttede som nummer seks sidste sæson.

- De hold vi slog sidste sæson har oprustet en del, så top-7 er passende, siger Tomas Laursen og kommer selv ind på fraværet af Caroline Rasmussen og hendes mange mål.

For ikke at nævne Alnor og Szölösi.

- Kollektivet skal klare den og score de mål. Jeg forventer mig meget af vores startopstilling, og så skal Charlotte Bisser, Siw Matras tage over. Og så er Natascha Wollesens skulder fin igen, og hun bliver også en trussel.

Er det realistisk, at de kan finde så mange mål på holdet?

- Det synes jeg. Vi spiller en god gang hurtig håndbold, så der skal scores flere mål i kontraspillet og i første- og andenfase af angrebet. Vi har ikke en Caroline nu - og der går et stykke tid, før Cecilie Dalmose er helt oppe i gear igen, siger Laursen.

Ida Kingo var også tiltænkt en stor rolle som skytte, men hun er fodskadet og ude et par måneder mere.

- Hun har aldrig været i bedre form end nu, men hun er »et dårligt håndboldliv« med mange skader. Det er så synd, for hun er en god spiller. Vi håber, at pause og nogle indlæg i skoene kan hjælpe hende. Hun er hos specialister nu, der er sikre på, de kan løse det. Hun skal have tiden tid at blive klar igen, siger Tomas Laursen.

For TMS handler det om ikke at tabe til hold som Gudme, Rødovre og AGF og slå til mod de bedre hold, når muligheden er der. TMS tabte i søndags til netop Rødovre, men det må ikke ske i en kamp om point. Et nederlag til Lyngby i dag vil heller ikke være godt.

Tomas Laursen håber, at TMS en dag kan satse noget mere på kvindeholdet for i det mindste at komme på niveau med Roskilde.

- Det handler om økonomi og tid til transport. Der er det nemmere at være Roskilde og Lyngby, når mange spillere bor i København. Inden sæsonen havde jeg fat i 15 spillere, og flere af den prøvetrænede og var glade for det, men de fravalgte os på grund af transporten, for den skal lægges oveni.

- Pigerne gør, hvad de kan, og kan vi lande en 7. plads i denne sæson, er det ekstremt flot. De andre hold er blevet meget forstærket, siger Laursen, der skal i gang med sin fjerde sæson i denne omgang i TMS.