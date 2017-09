TMS Ringsted til tops

16-16: Jeppe Hansen.

Selvig brænder fra fløjen.

40 min. spillet.

TMS i undertal.

17-16: Oliver Klarskov i viljestærkt gennembrud.

17-17: Tobias Jørgensen.

Skives Tobias Jørgenden ud 2 min.

43. min.

18-17: Nicklas Petersen.

18-18: Jacob Lyngaa.

Jacob Lyngaa ud 2 min.

19-18: Oliver Klarskov (str.). Udstråler selvtillid, den knægt.

45 min.

Time out af TMS.

Kampen er inde i en afgørende fase.

Oliver Klarskov brænder straffe - prøver at lobbe, men reddes.

47 min.

20-18: Nicklas Selvig snupper bolden, løber kontra og scorer.

20-19: Sanggaard.

49. min. 21-19: Riis. Hammer af et hug via overliggeren. Bom.

21-20: Peter Krogh.

Frederik Andersson redder.

God kamp til nu af TMS-målmændene.

22-20: Nicklas Petersen, efter at Skive-forsvaret af splittet ad af Michael Riis´ ryk.

23-20: Frederik Andersson i tomt mål, selv om Skives målmand er tæt på at redde, men intet kan stille op.

52 min.

TMS vil knække Skive nu for også at være bedst indbyrdes, når den tid kommer. Men vigtigst er selvfølgelig sejren...

Skive på overliggeren.

TMS-momentum nu.

24-20: Ohm.

53.31 min.

Lasse Sinding ud 2 min.

24-21: Kier (str.)

25-21: Ohm.

Benjamin Pedersen ud 2 min. Nu skal TMS passe på.

54.21 min.

Time out af Skive efter lille ordduel mellem trænerne Chr. Dalmose og Ole Bitsch. De har intet at lade hinanden høre...

25-22: Tobias Rasmussen.

Klarskov brænder, og det samme gør Skive lige efter.

Nu wild west-spil på hele banen.

Udvisning til Skives Nikolaj Søndergaard.

26-22: Rune Ohm (str.)

55.49 min.

26-23: M Bitsch.

56.30 min.

27-23: Rune Ohm.

Solidt TMS-forsvar.

27-24: Jeppe Hansen.

57.30 min.

28-24: N. Petersen.

28-25: Kier.

58.30 min.

TMS ser ud til at få en god start på sæsonen.

29-25: Mads Dudek.

59 min.

29-26: Tob. Rasmussen.

30-26: Selvig.

30-27:

31-27: Dudek. Vilje.

TMS vinder!