Svane savner Roskilde i 1. div.

Efter to et halvt års arbejde med spillerne kan han nu begynde at se resultaterne, og bag det hele ligger drømmen om at bringe byen Roskilde tilbage blandt nogle af Danmarks bedste klubber. I 1. division.

- Selvfølgelig gør jeg det! Med så stor en by, som vi er, bør det være muligt, men det er svært og markant dyrere at have et herrehold i 1. division end et damehold i 1. division. I mange år har Roskilde skulle kæmpe benhårdt for at holde liv i herreholdet, hvor de gamle drenge tog mange sæsoner for redde holdet i divisionen. Nu er vi frigjort af den historie, og det er et stort skridt, siger Rasmus Svane i dagens DAGBLDET.