Svane godt tilfreds med høsten

- 10 point er fint. Vi ville gerne have slået Hvidovre på hjemmebane (blev tabt 26-27), men der var vi for ringe. Men ellers har vi spillet på et fint niveau og arbejdet hårdt i alle kampe. Vi er blevet bedre hele vejen, og i forhold til den måde, vi rykkede op på kan jeg ikke klage, siger træner Rasmus Svane og hentyder til Skanderborgs trækning af deres reservehold sidst i juni, der gav plads til Roskilde, selv om de havde tabt kval-kampen til Herlev-Hjorten.

- Det er svært at finde en, der lige afløser dem, og Kristian (Roos, red.) har gjort det godt, men det er svært både at være back og spilstyrer. Det er en anden rolle, så jeg ser frem til at få de to på holdkortet, og så kan der også nemmere skiftes ud. Det her har givet en masse hår på brystet til unge spillere, og det falder fint ind i vores strategi med at bruge Roskilde-spillere, siger Rasmus Svane.