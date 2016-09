Suveræne Greve forsvarede førstepladsen

Hvis man ikke lige ved det, er det temmelig svært at se på Greves spil for tiden, at holdet er oprykkere i 2. division. Søndag eftermiddag i silende regn blev det hjemme til Greves tredje sejr i træk, da FC Sydvest blev besejret med stensikre 3-0.

De blå-hvide kom foran allerede efter et kvarter, da Jonas Melchiorsen blev ulovligt fældet et par meter inde feltet: Straffespark, som Rasmus Vibe meget sikkert omsatte.

Bare to minutter inde i 2. halvleg øgede Mads Hashiba til 2-0 på et drøn af et langskud fra 20 meter. Og med et kvarter tilbage af opgøret var det så endnu engang Hashiba, der var på spil, da han efter lidt klumspil fik gledet bolden i netmaskerne tæt under mål.