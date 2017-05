Emil Lærke fra Rosklde har skrevet under på en tre-årig kontrakt med GOG. Foto: GOG

Stolt Lærke bliver på Fyn

Sport DB - 10. maj 2017 kl. 21:40 Af Anders Kamper

Over årene har Roskilde Håndbold måtte se mange spillere skifte til andre klubber rundt om i landet, og nu er det sket igen.

Sidst i april skrev Emil Lærke således under på en tre-årig kontrakt med GOG, hvor han i forvejen spiller og har gjort det siden sommeren 2015. Forrige weekend blev han også dansk U18-mester med klubben, og det er også blevet til et dansk U16-mesterskab. Nu skal han over de kommende år sluses ind på det GOG-hold, der har imponeret i denne sæsons Liga.

- Det er rigtig fedt, og jeg er både glad og mega stolt, siger Emil Lærke, og det har han god grund til at være.

Han er den eneste 1. års U18-spiller, GOG har skrevet kontrakt med, og fra 2. års-kuldet har også blot en enkelt spiller fundet gennem nåleøjet.

Før jul var Emil Lærke ellers ikke helt sikker på, at han skulle være sig blive på Fyn eller have en kontrakt med GOG. Spillet kørte ikke rigtigt og han begyndte at tvivle.

- Jeg var nede i en downperiode, fordi jeg ikke følte, jeg var blevet meget bedre siden sommerferien, og der var jeg faktisk tæt på at sige, at jeg tog hjem til sommer. Jeg havde så en snak med min træner, hvor vi udpegede nogle fokuspunkter, og de hjalp mig videre, fortæller Emil Lærke, der er ud af en ægte håndboldfamilie med det efternavn i Roskilde.

Fokuspunkterne var forsvarsarbejdet, selv at være farlig samt noget håndboldteknisk, der hedder »skud på 1. skridt«. Underforstået: Modtage bolden i løb, tage et skridt og afslutte.

I januar var unge Lærke på rette spor igen, og det bekræftede træningerne med landsholdet. Emil Lærke besluttede at blive på Fyn, og derfra førte snakkene om kontrakt til underskrivelse i slutningen af april.

Nu er planen, at han den kommende sæson skal træne med 1. holdet og spille på U18-holdet i GOG. Sæsonen efter gælder det kun Ligaholdet, og derfra skal han spilles ind som en fynboernes skytter.

Inden kontrakten blev underskrevet kiggede Emil Lærke sig omkring, men valget faldt på GOG.

- Jeg var rimelig sikker på, at det skulle være GOG. De har et 2. hold i toppen af 2. division, hvor jeg også kan få kampe, og alle jeg har talt med, har sagt, at jeg skulle blive. Jeg var også til samtaler i andre klubber, men de bekræftede mig bare i, at GOG er det rigtige, siger Emil Lærke, der bliver student næste sommer.

I GOG glæder direktør Kasper Jørgensen sig over, at Lærke bliver og sparer ikke på de store ord.

- Emil er et af de største talenter, vi har set herhjemme i nogle år, og det glæder mig derfor gevaldigt, at han ønsker at blive i klubben i de næste tre sæsoner. For os er det vigtigt at fødekæden er intakt og at vi bliver ved med at udvikle dygtige spillere, og det er Emil et tydeligt bevis på, siger Kasper Jørgensen til hjemmesiden www.ubold.dk.

Emil Lærke kommer ind på et GOG-hold, hvor der i den grad satses på de unge.

I truppen er der tre spillere årgang 1997, en årgang 1998 og en fra 1999.

Den nyeste af dem kommer altså fra Roskilde.