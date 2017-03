Stenderup ser Superliga i Roskilde

Han har spillet over 150 superligakampe for Brøndby og Esbjerg, og efter kun godt en måned i FC Roskilde har Daniel Stenderup bidt sig fast i FC Roskilde.

Mod AB var han urokkelig i forsvaret, og under FCRs hjørnespark tog han stor del arbejdet med at genere AB omkring målet.

- Det var en dejlig debut, for man er altid nervøs for banen på denne tid af året. Den var ok, og vi gjorde det fint. For mig selv er det gået godt i opstarten til nu, og jeg kan godt mærke, at jeg ikke har nået mit højeste niveau endnu, men jeg er på vej. Det så fint ud i dag, og det var en dejlig start, sagde Stenderup bagefter og blev bedt om at bedømme FC Roskilde i forhold til Superligaen.