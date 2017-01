Se billedserie Sådan kan det nye Roskilde Stadion komme til at se ud. Foto: tegning fra FB Gruppens projekt.

Stadion-økonomi holdes hemmelig

Sport DB - 05. januar 2017 kl. 22:18 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindre end en uge, før politikerne i Roskilde Kommune skal vende tommelfingeren op eller ned for det planlagte nye Roskilde Stadion i Rådmandshaven, er det stadig ikke offentlig kendt, hvordan økonomien skal - eller kommer til - at hænge sammen.

Onsdag den skal 11. januar skal Økonomiudvalget i kommunen tage stilling til det foreliggende projekt fra FB Gruppen og beslutte, hvad næste skridt så er.

Dagsordenen til mødet blev kendt torsdag, og mens der er masser af tegninger og skitser for det nye stadion, så nævnes finansiering, drift og stadionleje ikke med et eneste ord. Det ligger som et punkt under den lukkede dagsorden.

I dagsordenen kan man læse, at forvaltningen på rådhuset »indstiller, at

1. Udvalget beslutter, om et nyt stadion skal placeres i Rådmandshaven eller der skal arbejdes videre med en alternativ placering,

2. såfremt et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse,

3. såfremt der vælges en anden placering, så skal der igangsættes en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion,

4. såfremt der ikke ønskes at gå videre med et nyt stadion uanset placering, så iværksættes foranstaltninger, så eksisterende stadion opfylder DBUs krav til afholdelse af 1. divisionskampe.«

I »sagsfremstillingen« hedder det:

»En investor har for FC Roskilde udarbejdet et skitseprojekt i dialog med forvaltningen og en finansieringsplan for et nyt stadion. Projektet fastholder stadion beliggende i Rådmandshaven i fortsat sammenhæng med Roskilde Kongrescenter og Kildegården. De forbedrede faciliteter og kommercielle funktioner, som skal til for at sikre finansieringen betyder, at banen er foreslået vendt 90 grader. Langs Rådmandshaven og mod Kildegården udføres nyt byggeri på 4 etager.

Det nye stadion er et stort byggeri, som vil dominere området, men forvaltningen vurderer, at det fremlagte skitseprojekt har et fornuftigt hovedgreb og harmonerer med Roskilde Kommunes udvikling af området som et sports- og fritidsområde. Skitseforslaget indeholder nye og ekstra omklædningsfaciliteter og topmoderne stadionfaciliteter. Projektet lever op til DBUs krav, dog skal der etableres yderligere 2000 tilskuerpladser for at opnå superliga godkendelse. Dette fremtidige scenarie har projektet taget højde for, men er ikke finansieret.

Investors finansieringsplan for et nyt stadion indeholder opførelse af ungdomsboliger og sportscollege, samt erhverv i sammenhæng med et nyt stadion. Byggeretter udgør samlet 12.530 m2. Roskilde Kommune sikres fuldt ejerskab, råderet og adgang til stadion og idrætsfaciliteter, uanset hvordan de fremtidige ejerforhold vil være for de kommercielle dele af byggeriet. Roskilde Kommune kan herefter udleje/udlåne stadion til FC Roskilde samt øvrige fodboldklubber i Roskilde.

Placeringen af et nyt stadion i Rådmandshaven understøtter visionen for Kildegården som et kraftcenter for Kultur, fritid og idræt og vil være med til at binde byen sammen fra bymidten og ned til Roskilde Kongrescenter og vil samtidig bibeholde synergien mellem den lokale fodboldklub RB 1906 og FC Roskilde og de omkringliggende træningsbaner. Derudover vil projektet indfri efterspørgslen på billige ungdomsboliger og et sportscollege i bymidten og skabe sundheds- og træningsfaciliteter for sportsudøvere. Ideen om et sportel i bymidten, en billig hotelfunktion, vil være attraktiv for turister og for Roskilde Kongrescenter i forbindelse med større events.

Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge alternative placeringer af et nyt stadion. Forvaltningen peger på to mulige placeringer, henholdsvis Målfeltet ved dyrskuepladsen og Trekroner ved ringvejen og plejecenteret. Placering ved Målfeltet vil dog kunne give store udfordringer for afholdelse af festivalen og være på bekostning af eksisterende planer for idrætsanlægget. Trekroner er stationsnært og tilstrækkeligt stort område. Det er dog i dag udlagt til kontorformål, og der vil være udgifter forbundet med omfattende jordarbejder pga. stor niveauforskel samt etablering af ekstra p-pladser. De to alternative placeringer er nærmere beskrevet i bilag "Alternative placeringer af nyt stadion og salg af nuværende stadiongrund".

De økonomiske modeller for det forelagte skitseprojekt samt forventet pris på nyt stadion og finansiering af alternativ placering ved salg af eksisterende stadion er beskrevet i en lukket sag af hensyn til kommende forhandlinger med mulige investorer. Den foreløbige vurdering viser dog, at det vil kræve en medfinansiering, udover provenuet ved salg af eksisterende stadiongrund, hvis der skal bygges et nyt stadion i superligastandard ved enten Målfeltet eller Trekroner.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse. Vælger udvalget en anden placering, så igangsættes der en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion.

Hvis der ikke er politisk ønske om et nyt stadion, så vil det kræve en ombygning af eksisterende baneanlæg, hvis det skal opfylde DBUs krav om varme i banen, så der kan spilles 1. divisionskampe i ydersæsonen. Der har endvidere vist sig problemer med belysningen, som skal undersøges nærmere. Forvaltningen foreslår i så fald, at der iværksættes de nødvendige foranstaltninger til senere politisk godkendelse.«

Under »økonomi«:

»Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I forbindelse med en senere godkendelse af projektet uanset placering, vil der blive fremlagt et samlet projekt, som redegør for projektets finansiering. Såfremt det eksisterende stadion skal ombygges med varme i den nuværende bane, så vurderes det at koste ca. 5 mio. kr. ekskl. renovering af lysanlæg. Dette vil i så fald blive fremlagt i en senere bevillingssag.«