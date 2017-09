Se billedserie Politiet, bilinspektører og Arbejdstilsynet undersøger stedet, hvor en rallybil under et rallyløb i et industriområde ved Frederiksdalsvej i Randers lørdag d. 16. september 2017 har påkørt flere personer. To personer er ifølge politiet afgået ved døden som følge af påkørslen. Foto: Øxenholt Foto: Øxenholt Foto/Scanpix Denmark

Sorø-kører i tragisk ulykke

Sport DB - 16. september 2017 kl. 21:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag eftermiddag skete det uheld, der ikke må ske ske i rally, da to tilskuere blev slået ihjel af en af deltagerne, der mistede herredrømmet over sin bil.

Ved rattet sad den 73-årige Jørgen Hansen fra Fjenneslev, der ligger mellem Sorø og Ringsted, og som co-driver sad hans 22-årige kvindelige barnebarn.

I en blød venstrekurve kom de med 150 kilometer i timen, da et af dækkene begyndte på en såkaldt »sivepunktering«. Derved mistede Jørgen Hansen herredømmet over sin Porsche, der ramlede ind i en sten og en pæl i svinget. Her stod de to unge mennesker, der blev dræbt. Ulykken skete klokken 11.33 lørdag formiddag.

Ifølge politiet er de dræbte en 21-årig kvinde fra Rudkøbing og en 22-årig mand fra Hammel, og de var begge på arbejde som officials under løbet. Deres opgave var faktisk at holde tilskuere væk fra netop det område, de stod ved.

Østjyllands Politi blev straks alarmeret, og der blev tilkaldt politi, ambulance og helikopter til stedet. Resten af løbet blev aflyst.

- Vores tanker og medfølelse går først og fremmest til de pårørende efter denne tragiske ulykke, men også til de involverede deltagere og officials, der har hjulpet ved ulykken, siger Bent Mikkelsen, formand for Dansk Automobil Sports Union i en pressemeddelelse.

- Vi nedsætter i sådan et tilfælde en ulykkeskommission og undersøger forholdende omkring ulykken, herunder årsagen.

Randers Auto Sport står som klub bag rallysprintet. Arbejdstilsyn og bilinspektør blev tilkaldt ulykkesstedet og skal undersøge de nærmere omstændigheder. Før disse er klarlagt, har Dansk Automobil Sports Union ikke yderligere oplysninger om ulykken.

Jørgen Hansen er en særdeles erfaren rallykører med op mod 55 år og flere hundrede løb bag rattet. Han er, ifølge www.sn.dk´s oplysninger nu hjemme i Fjenneslev, hvor han skal komme sig over chok´et.

Chokeret er man også i rallymiljøet:

- De to officials stod langt nede af en lige strækning, hvor ingen biler burde havne. Det er slet ikke sådan et sted, hvor man tænker, at der er risiko for, at det kan gå galt, som der ekempelvis kan være, når folk stiller sig midt i et sving. De stod et sted, der burde være sikkert, forklarer den tydeligt berørte rallykører, Torben Sørensen fra Uggelhuse, til Randers Amts Avis.

- Men da føreren taber bilen i et sving, må den have snurret rundt og kuret det lange stykke ned til de to officals. Det var der ingen, der kunne have forudset. Det er meget, meget sort uheld og ganske forfærdeligt.

Det er ikke første gang, at sporten rammes af ulykker. Her kan du få et overblik over nogle af de ulykker, der er sket gennem årene:

16. september 2017 omkom to unge ved et rallyløb i Randers. En kvinde og en mand, der var officials ved løbet, blev ramt af en rallybil, som var kommet ud i rabatten. Føreren og andenkøreren blev kvæstet ved ulykken, men de er ikke i livsfare.

22. september 2012 mistede føreren herredømmet over bilen, der ramte en sten, og bagefter blev den slynget over i et træ. Der opstod en mindre brand som følge af ulykken. Den 58-årige mand og hans 27-årige søn, der sad i bilen, blev begge alvorligt kvæstet. Ulykken skete under en hastighedsprøve til et minirally ved Røsnæs på vestsjælland. Det var arrangeret af Kalundborg og Omegns Motorklub.

8. september 2012 mistede to rallykørere kontrollen med deres bil. Det skete under en hastighedsprøve til et motorløb nær den sønderjyske by Gråsten. Bilen kørte af vejbanen og ramte et træ, hvilket fik den til at tippe over og kure ind i et andet træ. Både fører og andenkører fik alvorlige kvæstelser under ulykken. Løbet var et minirally arrangeret af Motor Sport Sønderjylland. Hverken tilskuere eller andre deltagere var involveret i uheldet.

12. oktober 1996 mistede føreren Steen Andersen herredømmet over bilen under tredje hastighedsprøve. Det resulterede i et voldsomt uheld, hvor andenkøreren Jesper Mathiesen kom alvorligt til skade. Ingen tilskuere kom noget til.

4. maj 1996 svigtede bilens bremser under niende hastighedsprøve, så føreren Kaj Andersen mistede herredømmet over bilen. De kørte næsten 150 kilometer i timen, da Kaj Andersen forsøger en undvigemanøvre, men bilens højre side rammer ind i et træ. Andenkøreren Lise-Lotte Svendsen blev alvorligt kvæstet. Det skete til Komo Rally Danmark ved Kalundborg.

Kilder: Ritzau, Østjyllands Politi Denne historie opdateres løbende i takt med, at der kommer nye informationer eller reaktioner på ulykken.

