Solrøds herresingler skuffede

Men så kom herresinglerne, hvor Solrøds danske mester, Rasmus Fladberg, nok er skiftet til double sådan internationalt set, men så ud til at have helt styr på Greves nye førstesingle, Kim Bruun. 14-9 og 20-16 førte Fladberg, men Bruun tævede alt over i nærmest monotont tempo og klappede så til, når der opstod en åbning.

Her kom Solrøds svensker Felix Burestedt ud af samme kanon, som han brugt til at vinde andet sæt med, men 11-6 føring ved sidebytte blev til først 13-10 og siden 13-20, inden Greves uortodokse finne Kalle Koljonen vandt 21-14.

3-1 føring til gæsterne, og Greve snuppede alle matchpoint via nogenlunde tæt mixeddoublesejr til Mikkel Delbo/Ditte Søby over Alexander Bond/Lena Grebak, mens Greves nye herredouble David Daugaard/Mathias Christiansen tog revanche for et chokerende sættab til bravt kæmpende Theodor Johansen/Filip Myhren ved i overlegen stil at tage de to næste - og holdkampens sidste sæt.