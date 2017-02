Charlotte Bisser kunne som én af de få TMS?ere være sin indsats bekendt. Syv mål stod hun bag. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Sørgelig indsats af TMS-kvinderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sørgelig indsats af TMS-kvinderne

Sport DB - 11. februar 2017 kl. 15:25 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hver dag, at man som hold taber med fem mål efter ellers at have været foran med fem! Men det var ikke desto mindre tilfældet for TMS Ringsteds kvinder lørdag eftermiddag. Hvor holdet tog imod Vendsyssel og måte se sig besejret med 22-27.

TMS - og da særligt fløjspiller Trine Mortensen - lagde ellers ud med bulder og brag. Og efter bare to minutter havde hun scoret tre gange til en 3-0-føring. Kampens indledende fase var i det hele taget målrig, for hverken forsvar eller målvogtere fik fat i ret meget i begge ender.

Så 7-4 til TMS efter 10 minutter, hvilket hjemmepublikum tydeligt var godt tilfredse med.

Efter at have ført med sikre 10-5 efter de 20 minutter virkede det som fred og ingen fare for hjemmeholdet... Men, men, men. Ikke desto mindre fik TMS lettere uforståeligt og i løbet af blot fem minutter formøblet det ellers så sikre forspring.

Pludselig skød hele bagkæden svagt og uovervejet og rent forvarsmæssigt havde man pludselig ikke længere styr på udeholdets venstreback Ilda Kepic - så derfor hed den kun 10-9 med fire minutter til pause. Og 12-11 ved halvtid, i øvrigt.

TMS-pigernes scoringsproblemer fortsatte i starten af 2. halvleg, og i den sammenhæng var holdets ellers så hyppigt scorende højreback Caroline Rasmussen særligt slem. Og efter 35 minutter stod hun noteret for nul mål på seks forsøg..

Derfor var det ingen stor overraskelse, at Vendsyssel efter 37 minutter for første gang i kampen kom foran - til 13-14 på måltavlen. Og lad det være sagt med det samme: Derfra gik det kun ned ad bakke..

Afslutningerne hele vejen rundt var, for at sige det ligeud, håbløse - og opdækningen var for lemfældig, hvilket gav alverdens plads til gæsternes Anna Lillesø og den allerede nævnte Kepic.

Man kunne skrive mange negative ting om kampens uvikling set med TMS-briller, men lad denne ene statistik fortælle det hele: Fra det 20. til det 40. minut scorede hjemmeholdet bare tre mål! Sådan vinder man ikke mange håndboldkampe...