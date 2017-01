Dennis Jensen (th.) sammen med den nu skadede Tomas Laursen. Foto: Anders Kamper

Skadet træner råbte »nej, nej, nej«

Sport DB - 31. januar 2017 kl. 09:39 Af Anders Kamper

Som aktiv spillede han ungdomshåndbold i TMS Ringsted, men som senior gjorde han sig på HF Suså 3. divisionshold og nåede der at spille omkring de 100 kampe. Et par knæskader undervejs satte en stopper for det aktive spil, og de senere år har 28-årige Dennis Jensen koncentreret sig om trænergerningen.

Først for U14, U16-og U18-hold i TMS, men siden sidste sommer som assistent på klubbens kvindelige flagskib i 1. division side om side - eller et lille skridt bag- cheftræner Tomas Laursen.

Den gode Laursen var dog så uheldig at rive den ene akillessene over i slørdags, da han efter sidste fløjt hoppede i vejret i jubel over sejren over SønderjyskE.

Dennis Jensen jublede også og husker tilbage:

- Jeg løber ind på banen for at juble, men vender rundt for at juble sammen med Tomas, og jeg er lige ved at hoppe op på ham, da han råber "nej, nej, nej", og så tog han sig til benet og havde ondt. Mere lagde jeg ikke i det der, for det var vel bare en forstrækning eller noget. Jeg jublede så med spillerne, og da vi skulle ud af hallen, kunne jeg da godt se, at Tomas næsten ikke kunne gå. Der så det ikke godt ud, fortæller Dennis Jensen.

Ude i omklædningsrummet fik Laursen is på foden, og stregspiller Liza Olsen, der er fysioterapeut, kunne hurtigt konstatere, at der var noget galt. Hun kunne ikke finde akillessenen.

- Der blev lidt stille lige der, og siden blev det jo bekræftet på sygehuset, at den var røget, fortæller assistenten, der dog oplevede en cheftræner, der i første omgang ikke var mere skadet end, at han da skulle med på Rådhuskroen lørdag aften til et møde, inden han fik for ondt og hellere måtte finde vej til en skadestue - eller akutklinik, som det nu hedder.

Med Laursen ude med krykker et par uger rykker Dennis Jensen frem i en mere fremskudt rolle.

- Tomas bliver jo mere stillesiddende, og så må jeg være mere »på«. Jeg har selv været cheftræner, så det er ikke helt nyt for mig, og det er jo en fordel nu. Vi er meget enige om, hvad der skal ske, så det ændrer ikke det helt store, men den kommende tid bliver det nok mere min mund og lidt mindre hans, siger Dennis Jensen.

Tomas Laursen vil være at finde på bænken under kampene, og her må han så lave "en Dalmose" og trække spillerne til sig på bænken, når der er time out.

- Vi må tage det, som det kommer og prøve at ændre så lidt som muligt, fortæller Dennis Jensen, der til daglig er lærervikar på Susålandets skole i hjembyen Glumsø.

Trænerdrømmen vokser dog i ham.

- Når man bruger den tid på det, jeg gør, så er det klart, at jeg går efter det, og for mig var det naturligt at tage skridtet og blive seniortræner sidste sommer. Jeg drømmer da om at få mit eget hold engang, det vil jeg ikke skjule. Hvornår det sker, om det bliver herrer eller damer eller måske et U18-hold, det må tiden vise. Jeg har det rigtig godt med Thomas og har en fed rolle, men af natur er jeg cheftræner og vil gerne bestemme, siger Jensen.

Indtil videre lever han med assistentrollen, da han ellers kun har været cheftræner for de hold, han har haft. Den kommende tid dog nok i en lidt mere fremtrædende rolle, når nu chefen er bænket.