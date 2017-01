Magnus Andersen var i perioder flyvende for TMS. Foto: Jeppe Lodberg

Sen og fuld gevinst til TMS

Sport DB - 29. januar 2017 kl. 15:32 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først fem minutter før tid fandt søndagens her(re)lige opgør mellem Fredericias femmere og TMS Ringsteds treere i 1. division sin vinder - nemlig da først TMS-keeper Brian Jørgensen og i samme minut asse Sinding scorede i tomt Fredericia-mål til 24-26 og 24-27.

Tremåls-føring - og den holdt sig hele vejen frem til 27-30, og sådan stod det slet ikke skrevet i kampens drejebog, at det skulle gå.

Det startede lidt for vildt og med hovederne under de grønblusede arme - med forbiere, skud i paraderne og hasarderede indspil til stregen, som østjydernes forsvar så kunne samle op og løbe kontra på.

Det hjalp ikke meget, at Christian Dalmose stod og råbte »ro på« ind til tropperne - de kunne intet høre i det tromme- og hornhelvede, HK Ultra-fangruppen valgte at underholde med, så allerede efter ti minutter måtte Dalmose kalde til samling, nede med 4-2.

Det hjalp lidt på spilafviklingen rent tempomæssigt - men ikke på tavlen. Fredericia fik nemlig også justeret - og smed en overfrakke på Andreas Stryger, når han kom ind for at styre spillet for TMS'erne.

Og så begyndte hjemmeholdet for alvor at spille ind til den lille, men bundrutinerede streg, Kasper Nielsen, og så var det 8-5 på tavlen efter et kvarter.

En ripostscoring af Anders Møller og et par redninger af Frederik Andersson banede vejen for 8-8 og en Fredericia-timeout med et dusin minutter til pausen.

De valgte at køre det tunge skyts i stilling - et par backmål gav 10-8, men for gæsterne var Magnus Andersen for alvor blevet varm. Højre backen gjorde det til 10-10 med et par energimål, og da kampuret klokken 23.48 bragte Anders Møller gæsterne i front for første gang på kontra, 10-11.

14-14 stod der på tavlen, da holdene gik i gang med anden halvleg - foruden et lille 2.00, for indikation på, at Jakob Jessen lige netop nåede at rage kampens første udvisning til sig før pausen.

TMS tabte undertallet med 2-1, men vandt så straks efter et overtal med 2-0 til 16-17, og så frygtede flertallet af de 910 gratister på lægterne i Fredericia stadionhal jo nok, at topholdet ville trække fra.

Men nej, en Mads Dudek udvisning kostede et enkelt mål, og efter et dusin minutter var det stadig helt lige, 19-19. Hjemmeholdet kom sågar foran 21-20 med et kvarter igen, inden »den gamle blev sur«. Undskyld, inden Rune Ohm med et par scoringer og et lidt heldigt samspil med scorende Andreas Stryger satte skabet på plads.

Med sejren ligger TMS nu nummer to i rækken foran Skive, der lørdag tabte 25-28 til Odder. Onsdag får TMS besøg af Nordsjælland, der fører rækken fem point bedre end TMS.