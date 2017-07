Lisbet Seierskilde og Jonstrupgårdens Dakar.

Seierskilde på vej med ny hest

Sport DB - 12. juli 2017 kl. 11:18 Af Anders Kamper

I syv år var dressurrytter Lisbet Seierskilde og hesten Jonstrupgårdens Raneur en fast del af verdenseliten med OL-deltagelsen i London 2012 som højdepunktet.

1. januar i år blev »Nørden« dog sendt på fold og velfortjent pension, og han trænes nu få gange om ugen af talentfulde Marta Gregersen. Men det er slut med konkurrencer.

Det har så efterladt rytter og ejer, Lisbet Seierskilde, uden en hest at ride på i den absolutte elite. Hvis man tror, det får hende til at panikke ikke at være en del af den absolutte top, så tager man fejl.

Lisbet Seierskilde ligner og lyder som en, der sætter pris på at puste ud efter mange år med rejser og store stævner, for nu er der tid til at træne den næste gode hest op. God tid til den daglige træning, tid til at nørde med detaljerne: Jonstrupgårdens Raneur skal afløses af Jonstrupgårdens Dakar, men også Jonstrupgårdens Cocio, Nørdens niece. Begge er »hjemmelavet« på gården.

Dakar er 10 år og rider i den næstbedste klasse, Prix St. George, og var til start til DM på Broholm Slot i weekenden.

- Modsat »Nørden« har Dakar og jeg ikke passet så godt sammen mentalt - han var meget stærk og egenrådig som ung og en helt anden type end Nørden, der var mere varm og nervøs, fortæller Lisbet Seierskilde en eftermiddag hjemme på Jonstrupgård, hvor hun bruger de fleste af døgnets lyse timer med blandt andet egen træning og undervisning, som i tre af sommerferiens uger indebærer »Seierskildes sommerskole« for 42 unge og ambitiøse piger.

Tilbage til Dakar:

- Det har taget lang tid at opbygge et kærlighedsforhold op til ham, men nu kan jeg helt vildt godt li´ ham. Det er en fantastisk hest, men det er kommet gennem nogle oplevelser sammen, hvor tilliden er blevet opbygget, og til sidst kom båndet mellem hest og rytter. Det kom for to år siden, men inden var jeg meget i tvivl, og det er jo også let bare at sige: Den passer ikke, videre! Det er en god hest, så jeg har skullet arbejde med mig selv for at gå all in. Nu er jeg der, og jeg er glad for, at jeg tog den beslutning.

Kan blive god

Lisbet Seierskilde trænes stadig af mor Susanne og Hasse Hoffmann, der tager turen fra Ebeltoft et par gange om måneden.

Hoffmann har været med fra start omkring Dakar, og nu er opgaven at bringe rytter og hest op i den fornemmeste klasse, Grand Prix.

- Den har rigtig gode anlæg for piaff passage og piruetter, og det er de svære ting. Den brillerer ikke på Prix St Georges-niveau, men min fornemmelse er, at den kan blive hammergod på Grand Prix-niveau. I Grand Prix tæller piaff passage rigtig meget, siger Lisbet Seierskilde om det, der er trav på stedet og trav i »samling«, hvor hesten drejer rundt om sig selv.

Har du savnet Grand Prix-niveauet og de store baner?

- Nej. Jeg savnede mere at blive »sulten« efter det igen efter syv år med syv-otte ugers rejser om året og mange stævner. Lige nu begynder det at gippe i mig, når jeg ser andre, og lysten kommer til at komme tilbage, men jeg var mæt efter tiden med Nørden. Det har været så intenst, og jeg har ikke holdt nogen pauser. Derfor har jeg nydt at komme væk, få ro på og få »sulten« igen. Nu begynder den at komme, men der var mange der sagde, at »nej, den næste hest er ikke klar«. Men jeg havde det fint med det.

Lisbet Seierskilde red internationalt første gang i 2010 på Raneur, og siden var de i centrifugen, indtil efteråret 2016.

Er det hårdt at være toprytter?

- Nej, men man skal have et vildt fokus i konkurrencerne, og det skal man have lyst til. Der er ikke noget federe i verden end at gøre det, men man får lidt tømmermænd, når man gør det mange år i træk. Man dedikerer alt, og det er krævende, så jeg havde brug for en puster.

Du har ikke overvejet at købe en god eller bedre hest?

- Det tænder mig meget at uddanne hestene og nørde med det, og der er mange nødder, man skal knække undervejs. Det er spændende, så hvis jeg havde en hest, jeg ikke troede, havde evnerne til at nå hele vejen, så ville jeg finde en anden. Jeg gider ikke ride på en hest, der ikke »har noget«, men på den anden siden vil jeg heller ikke købe en færdig hest. Det kommer ikke til at ske. Jeg synes, det er sjovt at uddanne heste og sidde på en, hvor man tænker, at det kan blive rigtig godt. Jeg har jo også lært rigtig meget af at indrette mig, så jeg passer til Dakar i forhold til at prøve 100 heste og finde den rette til sidst.

DM-medalje?

I 2011 vandt Lisbet Seierskilde DM-guld på Raneur, og spørgsmålet er, om det kommer til at ske igen.

- Det vil da være en kæmpe triumf, hvis det sker en dag, men det er slet ikke mit fokus nu. Jeg håber da, at hvis jeg er tilfreds, så er det på et højt niveau, og så ligger jeg derop´af, men det motiverer mig ikke at tænke på at vinde en medalje. Sådan er jeg ikke indrettet, men derfor er jeg ambitiøs. Jeg er ekstremt selvkritisk, og det, jeg synes er et ordentlig niveau, er ekstremt højt, men det betyder ikke, at »jeg skal bare med til de store stævner og vinde medalje«, siger Lisbet Seierskilde og tværer pointen ud:

- OL i London var jo en drøm og en livsdrøm, der gik i opfyldelse, så jeg kan sagtens sætte mig et mål, men jeg er lige så glad for den daglige træning og det, der skal til der for at nå et godt niveau.