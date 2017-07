Henrik Volquardsen til træning på Rishøj stadion. Foto: Jeppe Lodberg

Rutineret tilgang i Køge Nord

Sport DB - 25. juli 2017 kl. 13:05 Af Jeppe Lodberg

- En kæmpe forstærkning.

Det kalder træner Morten Eskesen det, at Henrik Volquardsen har besluttet sig for at spille i Køge Nord FC i sjællandsserien.

Den på lørdag 30-årige forsvarsspiller fik efter fire år i Frem at vide, at klubben nu ville satse på yngre kræfter, og så begyndte han at kigge sig omkring.

- Det er ingen hemmelighed, at Andreas Bo har været fremme i medierne nogle gange og fortælle om Køge Nord FC. Og jeg synes, at det virker som et spændende projekt, så det vil jeg gerne være en del af.

- Jeg kunne sagtens være fortsat i 2. division eller i hvert fald danmarksserien. Men altså, jeg er 30 lige om lidt, har en søn på halvandet og kæresten en datter på ni, så det er også ved at være de tider, hvor jeg koncentrerer mig lidt om familien. Og som politibetjent med treholdsskift var det også begyndt at blive lidt svært at finde plads til fem ugentlige træninger, siger Henrik Volquardsen.