HB Køges direktør Per Rud. Foto: Anders Kamper

Rud forventer optimal indsats

Sport DB - 11. maj 2017 kl. 12:26 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af HB Køge-spillernes indsats og indstilling var ikke, som den skulle være søndag eftermiddag ude mod Fremad Amager. Her tabte HB Køge 0-2, og nu skal der revanche på bordet i hjemmekampen mod Fredericia torsdag aften. Det håber klubdirektør Per Rud.

- Jeg har en forventning om, at vore spillere til en hver tid vil yde optimal indsats for at realise klubbens og egne drømme, men vi må erkende, at et ungt og ikke særligt bredt spillermateriale har kostet på den lange bane. Det må vi selvfølgelig få ændret på, og i og med at vi nu er ved at være igennem en hård tid med store økonomiske besparelser, og hele tiden har kunnet ligge ovenpå, så bør vi ikke få samme problemer næste år, skriver Rud på HB Køges hjemmeside.

- Vi ved, at vi har lavet for få mål, og derfor er vi i fuld gang med at kigge og udvikle på holdets udseende til den kommende sæson. Offensivt skal vi have flere strenge at spille på - det er helt sikkert, bemærker Rud.

Marc Rochester er solgt til Silkeborg, og Daniel Stückler har ikke slået til som forventet.

HB Køge går nu efter at forsvare den 6. plads, holde sidder på.

- Vi meldte før sæsonen en målsætning ud, der lød på en top 6-placering, og da resultaterne fra start var gode, har vi gennem hele sæsonen været i den bedste halvdel af rækken. Alligevel er en plads i top 6 for mange ikke helt nok, og jeg fornemmer da tydeligt, at der hos folk omkring klubben og også i blandt spillerne, er højere ambitioner og pt. måske endda en smule skuffelse. Fakta er i hvert tilfælde, at hver gang vi med en sejr har kunnet komme med helt op blandt de tre bedste, så har vi fejlet, og det er derfor for mig et klart udtryk for, at vi mangler den sidste klasse, skriver Per Rud.

Mod Fredericia må HB Køge undvære den skadede Marco Larsen, resten er til rådighed.