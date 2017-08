Roskilde vil presse Ligahold

Træner Dan Hansen sender ikke sit Roskilde-kvindehold på banen søndag eftermiddag til pokal-1/8-finalen på hjemmebane mod Randers HK for at agere slagtekvæg. Der skal ydes den bedst mulige indsats mod Ligaholdet fra Kronjylland, og om det så ender med hug er en anden sag.

- Når vi står i forsvaret og bruger den fysik, som vi skal, så er vi gode, og nu har vi en bredere trup end sidste sæson, så vi går índ til kampen som alle andre. Vi tror, vi kan drille dem, men vi kan også få en over næsen. Det kan man mod et Ligahold, hvis man ikke gør det, man er bedst til og som er aftalt, siger Dan Hansen.

- Hvis vi forcerer i angrebet og afslutter for hurtigt, så koster det kontramål, så vi skal turde gå frem og ramme dem, for der kommer tryk på, når Camilla Dalby og Maria Fisker er med. Det er et rigtig godt hold, siger træneren.

- Der sidder jo så mange på bænken nu, at jeg bare kan skifte ud, og de er i god form, siger Dan Hansen, der glæder sig til at se fløjspiller Simone Toftdal i aktion. Hun har en Liga-fortid i Nykøbing Falster og Odense og har været en tur i Norge også. Dertil har han store forventninger til højre backen Louise Mittet, der er kusine til målvogter Sandra med samme efternavn.

- Vi skal ikke være bange for dem, men stå kompakt i forsvaret og ikke tage dumme afslutninger. Hvis vi kan holde det, så kan vi godt drille dem lidt. Jeg har ikke set dem spille i denne sæson, men jeg håber da, at vi kan være med, siger Black.

- Vi skal ikke lægge os ned, før de 60 minutter er gået. Det bliver en sjov oplevelse at møde dem, men det er også en måde at måle os selv på for at se, hvor meget vi mangler i forhold til at være i Ligaen. Der vil vi jo gerne op engang, så vi skal se, hvor vi står og få en lille idé om, hvad der skal til. Det bliver sjovt og en oplevelse, for der er store personligheder på deres hold. Men er jo også bare håndboldspillere, siger Black.