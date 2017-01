Roskilde-spillere skal i bedre form

Men i efterårets sidste tre kampe fik Roskilde-pigerne overraskende nok ikke hentet et eneste point. Og det har i høj grad noget med formen at gøre, påpeger træner Dan Hansen - her forud for forårssæsonens første kamp ude mod DHG.

- Sidst vi mødte DHG havde vi dem under kontrol i 2x30 minutter, men ellers er det rigtigt, at det er et hold, vi har haft det svært med. Jeg kunne godt forestille mig, at DHG vil se noget video fra vores kamp mod Lyngby. Hér lykkedes Lyngby jo at slå vores spil i stykker med enkle midler, så vi skal være forberedt på, at DHG kan finde på at dække offensivt.