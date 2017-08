Mikkel Bjerg (tv.) fra Roskilde-holdet Team Giant Castelli snuppede EM-sølvet, mens Kasper Asgreen (th.) tog guld.Foto:Scanpix Foto: Henning Bagger/Scanpix Denmark

Roskilde-rytter og EM-sølvvinder har kæmpe selvtillid

04. august 2017 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der var gigantisk dansk succes torsdag ved EM i cykling, da først elitekvindernes enkeltstart bød på en dansk dobbeltsejr - og et par timer senere var det så de danske U23-herrer, der ligeledes tog både guld og sølv.

Værelses- og træningskammeraterne Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg blev simpelthen ét og to ved europamesterskaberne, og det er vel ikke ligefrem hver dag, at to venner gør dét.

Bjerg kører til daglig for Roskilde-holdet Team Giant Castelli, og selv om han flere gange før har vist store tempokvaliteter, var sølvmedaljen vel nok alligevel en overraskelse for mange - bare ikke for Mikkel Bjerg selv.

Det fortæller Giant Castellis holdejer Brian Nygaard, som fulgte gårsdagens enkeltstart - med en god portion sitren i benene.

- Altså det kan godt være, at Mikkel kun er 19 år, hvor flere af de andre han kører mod i denne klasse er helt op til 22 år. Men det holdt ham altså ikke fra at sige for nylig, at han ville vinde EM-enkeltstarten - eller som minimum kører på podiet, fortæller Nygaard med et grin.

Han tilføjer, om den langlemmede og purunge Bjerg.

- Det er blandt andet dét, der gør ham så god. Nemlig, at han tror så meget på sig selv, at han allerede som førsteårs U23-rytter føler sig sikker på, at han hører til blandt de bedste på en enkeltstartscykel.

- Og så kan han bare æde sig selv som få. Det er ret vildt, hvordan han kan gå ind i en "boks" og dermed nærmest ignorere smerten, lyder karakteristikken fra Brian Nygaard om den unge rytters evner i én af cykelsportens allerhårdeste discipliner.

En anden ting - vurderet udefra - som er helt klassisk Mikkel Bjerg, så er det hans meget afslappede væsen. Han lader sig ikke påvirke af stor hurlumhej, og kort tid efter at have modtaget sølvmedaljen i går var han allerede ualmindeligt nøgtern omkring det hele.

- Det var faktisk ikke en af mine bedste enkeltstarter. Jeg kunne godt mærke, at jeg har holdt en uges ferie, og så har jeg fokuseret rigtig meget på mine linjeløb og kørt hårde intervaller for at få en større base. Men det har selvfølgelig været rigtigt godt, og jeg er stolt af, at vi kan tage guld og sølv, sagde Bjerg efter løbet.