Rasmus Quaade, med en ordentlig vinterpels, interviewes af Dennis Ritter. Foto: Kenn Nygaard

Roskilde-hold vil køre Danmark Rundt

Sport DB - 28. februar 2017 kl. 14:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Roskilde baserede Cykelhold Team Giant Castelli blev mandag aften præsenteret på det gamle rådhus i Roskilde. Holdet er i 2017 væsentligt forstærket med medaljetagere fra både OL, VM og DM.

De to ejere bag holdet, Brian og Kenn Nygaard, indledte med at fortælle om holdets ambitioner for 2017, som er klare: Holdet skal kvalificere sig til deltagelse i Danmarks største cykelløb, Postnord Danmark Rundt, samt køre med om medaljerne til både nationale og internationale mesterskaber.

Team Giant Castelli bliver af mange set som underdog i forhold til fx. Bjarne Riis' Team Veloconcept og holdet arbejder også anderledes på mange punkter idet der er meget fokus på at det skal være sjovt at køre cykelløb samtidig med at der trænes seriøst. Alle ryttere bliver fulgt meget tæt både med deres træning hvor de bla. hver dag skal oploade deres træning og evt. problemer og lign. Selvom Team Giant Castelli er det kontintalhold med klart laveste budget kommer rytterne til at køre på det bedste udstyr hvor fx. tøjet leveres af Castelli som bla. har verdens hurtigste tempodragt og udover Team Giant Castelli kun sponsorerer Team Sky.

Ingen kan dog opnå succes, hvis der ikke er styr på det bag kulisserne og her har Team Giant Castelli ligeledes løftet niveauet kraftigt med bla. fast mekaniker, sundhedspersonale og flere sportsdirektører.

Lokale Emil Vinjebo var første rytter på scenen og han fortalte, at han starter sæsonen allerede onsdag, hvor holdet kører i Kroatien. Emil forventer at kunne være med helt fremme fra start da han både fysisk og mentalt er blevet mere robust og ambitionerne for sæsonen er helt klart at køre sig til en professionel kontrakt.

OL-bronzevinderen Rasmus Quaade fortalte, at det var et stort skifte at komme fra hans tidligere professionelle hold, men at Team Giant Castelli på mange punkter arbejder mere professionelt end hvad han havde oplevet på de tidligere hold.

At han så fx. selv skulle være med til at lave mad på træningslejren var kun med til at lære sine holdkammerater endnu bedre at kende og god teambuilding.

Rasmus Quaade har valgt at koncentrere sig 100% om landevejen i 2017 og er klar til at påtage sig kaptajnrollen i de store løb samtidig med at han vil lære fra sig til de mange unge ryttere på holdet, som fx.

VM-sølvinderen Mikkel Bjerg, som skal køre sin første sæson som senior men som Rasmus Quaade allerede spår store resultater. Mikkel Bjerg selv var heller ikke bange for at melde klart ud at han går efter medaljer allerede i sit første år som senior.

Holdets tre baneryttere kunne ikke deltage i præsentationen, da de er i Sydafrika som forberedelse til VM på bane, hvor de er blandt favoritholdene i alle de discipliner de stiller op i, og ambitionen er at forbedre sidste års OL bronse i 4 km holdforfølgelsesløb til en VM guldmedalje i år.

Juniorverdensmester Jakob Egholm var sidste mand på scenen, og han kunne afsløre at han trods en knæskade henover vinteren, har ambitioner om at kunne tage sin første seniorsejr allerede i sin første sæson som senior. Det har været en fantastisk tid for Jakob at kunne køre rundt i verdensmestertrøjen og han kan godt mærke at den giver noget øget opmærksomhed og han håber at kunne også i år kan repæsentere de danske farver ved dette års VM i Norge.

Team Giant Castelli består i år af følgende ryttere: Nicklas Pedersen, Emil Vinjebo, Rasmus Byriel Iversen, Aske Vorre, Nicklas Bøje Pedersen, Rasmus Quaade, Mikkel Bjerg, Jakob Egholm, Marius Therkildsen, Mathias Norsgaard Jørgensen, Casper Pedersen, Casper Folsach, Frederik Rodenberg Madsen og Thomas Edemann Jensen.