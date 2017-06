Det Roskilde-baserede team har gjort det mere end solidt i foråret. Så sent som i torsdags blev det f.eks. til en bronzemedalje til Mikkel Bjerg (th.) ved DM i enkeltstart (Foto: Michael Drost-Hansen/Scanpix 2017) Foto: Michael Drost-Hansen/Scanpix Denmark

Roskilde-hold er udtaget til Danmark Rundt

26. juni 2017 Af Kasper Nørgaard Hansen

Team Giant Castelli havde ikke noget stort DM i linjeløb, hvor Mikkel Bjerg endte som holdets bedste mand på 12. pladsen. Men mandag morgen fik Roskilde-holdet en solid trøstepræmie i form af en udtagelse til årets Postnord Danmark Rundt.

- Efter den sidste UCI-weekend var vi ret sikre på, at vi ville blive udtaget, så det overrasker os ikke så meget. Og så er det godt for dansk cykelsport og holdenes fremtid, at der er udtaget fem hold. Det er et vigtigt løb for alle sammen, ikke mindst for os, lyder det fra en glad sportsdirektør i Marc Garby.

- Vi har helt sikkert fortjent det. Vi har overgået alle forventninger udefra, og vi har levet op til vores egne mål internt. Når det bliver ført ud i livet, er det selvfølgelig kæmpestort, og det er helt sikkert det, vi drømte om, før sæsonen startede. Det er en stor sæson, konstaterer Garby.

Udtagelsen til PostNord Danmark Rundt betyder da også meget for Team Giant-Castelli som hold, både ud fra økonomiske og sportslige perspektiver.

- I første omgang giver det en hjælpende hånd i forhold til den videre drift af holdet økonomisk set. Rent sportsligt er der mange af rytterne, som begynder at tænke frem mod det, når de lige har hvilet sig lidt. Det giver os lidt ro på, forklarer sportsdirektøren.

Selvom Team Giant-Castellis udtagne ryttere niveaumæssigt kommer til at køre en klasse over, hvad de plejer, tror Marc Garby på, at de kan markere sig flot og vise, at udtagelsen har været berettiget.

- Jeg tror egentlig, vi har nogle fine bud til at være godt synlige. Det er svært at sige, om vi kan vinde en etape, for jeg har ikke lige set alle de hold, der kommer, men vores mål skal i hvert fald være at score en podieplacering undervejs. Det bliver spændende at se, hvordan truppen er kørende, forklarer Garby, der endnu ikke vil ud med, hvilke otte ryttere, der kan glæde sig til at komme i kamp.