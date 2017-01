Olivia Black blev delt topscorer for Roskilde med fem mål - men brændte også et hav af chancer. Foto :Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roskilde er nu overhalet af TMS

08. januar 2017

Roskildes håndboldkvinder nærmer sig en krise. Søndag tabte holdet for fjerde gang i træk - denne gang med 21-25 ude mod DHG. Dermed ligger holdet nu på 5. pladsen - bag lokalrivalerne fra TMS Ringsted.

Opgøret startede decideret forfærdeligt ud for Roskilde, hvor bagspillerne nærmest stod i kø for for at brænde. Både Olivia Black og Kamilla Haagensen sendte et hav af ukvalificerede afslutninger af sted, og derfor kom DHG foran med hele 7-2 efter knapt 10 minutter.

Blandt fordi Sandra Mittet i målet stort set heller ikke fik fat i noget, men også fordi DHGs Caroline Toft var pokkers effektiv og allerede efter 12 minutter havde nettet fire gange.

Efter kortvarigt at have reduceret til 5-7 midtvejs i første halvleg, sakkede Roskilde atter fælt bagud, og det primært på grund af en stadig fæl omgang angrebshåndbold. Scoringsprocenten fra den samlede bagkæde lå på blot 25, da de 22 minutter var rundet på haluret. Og stillingen 10-5 til odenseanerne.

Og det er altså ikke måden at vinde håndboldkampe på, skulle man være i tvivl.

Mod slutningen af 1. halvleg fik Sandra Mittet heldigvis for Roskilde en del bedre fat og med en stribe fine redninger var hun medvirkende til, at DHG "kun" var foran med 14-11 ved pausen.

Rent forsvarsmæssigt var de hvidblusede ikke på toppen på noget tidspunkt, og i hele kampen var det ganske sløjt at overvære, hvorledes DHG's venstreback Sofie Lundsgaard nærmest efter behag kunne stige til vejrs og høvle bolde i mål.

Når der stadig var en smule spænding tilbage i opgøret (19-17 på tavlen) midtvejs i 2. halvleg, skyldtes det to ting: Også DHG kunne "finde ud af" at smide en del bolde væk i angrebet, og så var Roskildes Line Werngreen på højrefløjen absolut i sit es. Som den eneste på holdet.

Uheldigvis for hende og Roskilde, var hun ude i omkring 20 minutter midt i kampen, efter at hun vred slemt rundt på foden efter en fløjafslutning. Men stadig kom roskildenserne helt op at snuse ved både 20-19 og 21-20, men hver gang trak fynboerne fra.

Fejlene VAR ganske enkelt for mange i udeholdets angrebsspil, og Nanna Stormly, Olivia Black og Kamilla Haagensen lignede alle spillere, der burde hav haft mere harpiks på fingrene! Og et brændt straffekast af Anna Grundtvig i slutminutterne hjalp heller ikke på sagen.

Og et nyt nederlag var ikke det, Roskilde havde brug for at starte 2017 ud med.