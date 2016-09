Roskilde-cykelhold får vokseværk

Team Giant Scatto, det Roskildebaserede U23-cykelhold, er efterhånden ved at have overstået debutsæsonen. Men allerede fra sæson to tegner der sig interessante, nye perspektiver for cykelholdet. For fra årsskiftet bliver holdet for det første større og får nye ryttere tilknyttet.