Rochester ser meget frem til lokalderby

- Personligt har jeg fået en god start på sæsonen med tre mål. Det er altid dejligt at lave mål, men for mig er det vigtigst at holdet gør det godt og vi får nogle point på kontoen. Jeg ved jo også at jo bedre holdet gør det, jo bedre chance er der for at jeg får chancen får at sparke bolden i kassen og det håber jeg på sker igen på mandag, siger Marc Rochester til hbkoge.dk.

Hér fortsætter han:

- Det altid sjovt med et derby - og i de sidste opgør, hvor jeg har været med mod FC Roskilde har kampene være meget lige. Roskilde har en masse rutinerede kræfter og har ambitioner om at ligge i toppen af rækken, men de har efter en god start tabt de sidste tre kampe med 0-2, og de løber sikkert på banen mandag aften med ild i øjnene for at få vendt deres dårlige stime. Vi bliver nødt til at være både kyniske og skarpe for at få et godt resultat på en svær udebane, hvor Hobro tabte i første runde af turneringen, så der venter os en hård kamp.