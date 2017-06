Rishøjs Mikkel Madsen (th.) og Herlufsholms Benjamin Jensen i intens kamp om bolden. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Rishøj tabte til bundproppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rishøj tabte til bundproppen

Sport DB - 02. juni 2017 kl. 20:53 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rishøj, som ligger lige over nedrykningsstregen i Danmarksseriens pulje 2, tabte fredag aften 0-1 til HG Herlufsholm. Gæsterne lå inden kampen allersidst i rækken. Med sejren rykker HG dog op på næstsidstepladsen på bedre målscore end Karlslunde.

På forhånd var der for begge hold ualmindeligt meget at spille for i kampen om netop at undgå nedrykning fra rækken. Men på banen kunne kampens betydning godt være svær at få øje på særligt i 1. halvleg.

De første 45 minutter blev nemlig lidt af en Tour de force ud i lange, udsigtsløse afleveringer fra Herlufsholm og småtrillen med bolden på langs af banen fra hjemmeholdet.

De hvid-blå VAR dog det bedste hold, når det kom til disciplinen trods alt at skabe farlige chancer, og to gange midtvejs i 1. halvleg var Rishøj tæt på. Først på et 30 meters drømmeindlæg fra haslevitten Mikkel Madsen, som sad lige i pandebrasken på Morten "Polle" Christensen - men dennes indlæg blev reddet fint af HG-keeper Kristian Larsen.

Stort set præcis samme scenarie udspandt sig et par minutter senere, men hér var aktørerne blot hhv. Hakar Amang og Andreas Granskov.

Med 40 minutter på uret var det totalt imod spil og chancer, da Herlufsholms hurtige spidsangriber Nicolai Andreasen pludselig dukkede op som trold af en æske i Rishøj-feltet og mellem både ven og fjende sparkede bolden resolut i nettet.

Lidt af en bet for køgenserne, som så decideret måbende ud i flok efter føringsmålet til HG.

Andreas Granskov - den vel eneste spiller på banen, der stadig har et »navn« i dansk fodbold - kom frem til mange ting, men virker generelt uskarp for tiden. Således også, da han i det 52. minut sparkede kuglen forbi mål på en medløbsbold.

Herlufsholm kom til kampen satsende på en tæt, femmands midtbanediamant, som skulle ødelægge Rishøjs småspil på midten, og det lykkedes. Hér var især Benjamin Jensen og Kasper Marland ganske dygtige som »bremseklodser«. Og af og til fik de lillaklædte også skabt chancer i 2. halvleg.

Føromtalte Mikkel Madsen kludrede gevaldigt i det, da han ville drible rundt i venstre side af eget felt: Nicolai Andreasen pillede bolden fra ham og spillede Kristian Rasmussen totalt fri. Denne brændte dog fælt med en fuldent skævert af en afslutning.

Mod slutningen var Rishøj langt om længe begyndt at kaste alt frem, og med seks minutter tilbage var det tæt på at give pote: Men Simon Jensens knaldhårde vristspark fra kanten af feltet røg 10 cm over mål. Meeget mere skete der dog ikke, og så kunne gæsterne juble højlydt.