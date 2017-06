Rishøj rykker ned i Sjællandsserien

Rishøj havde ellers alt at spille for, for med en sejr og et samtidigt pointtab til Karlslunde, så havde køgenserne klaret frisag. Nu kom ingen af delene til at ske, for ud over at Karlslunde selv vandt, så var Rishøj selv aldrig i nærheden af sejren på Amager mod B1908.