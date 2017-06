Mikkel Wolff forlader Rishøj stadion. Hans hold ligner også noget, der forlader danmarksturneringen. Foto: Jeppe Lodberg

Rishøj på vej direkte ned

Sport DB - 10. juni 2017 kl. 17:01 Af Jeppe Lodberg

Med Karlslundes 3-0 sejr hjemme over Avedøre var kravet klart for Rishøj i bunden af danmarksseriens pulje 2 - en hjemmesejr lørdag sidst på eftermiddagen over Fremad Valby, som køgenserne så ved samme ljlighed kunne overhale i tabellen. Ellers var det ned på rækkens næstsidsteplads, der som kampen skred frem - og Jammerbugt i 2. divisions nedrykningsspil kom længere foran Frem - vil være ensbetydende med direkte nedrykning til sjællandsserien.

Dén enorme betydning var ikke til at se på Rishøj. Eller det var det måske, for det var en ualmindelig nervøs kop te hjemmepublikum blev præsenteret for, og bagud 0-1 ved pausen var billigt sluppet.

Rishøj prøvede i det mindste at presse på fra anden halvlegs start, men midtvejs kom et nyt slag i ansigtet, da Mikkel Wolff begik straffespark og samtidig modtog sit andet gule kort.

Keeper Niclas Bech snuppede straffesparket fra Kenneth Beyer, men denne fik sin hævn fire minutter senere på en friløber med 20 minutter tilbage.

Rishøj blev nødt til at mose videre på, og efter bare to minutter fik Morten Andersen reduceret - men tæt på point kom Rishøj aldrig og just som stadionuret gik i overtid udnyttede Fremad Valby endnu en friløber til at gøre det til slutfacit 1-3.

Eneste overlevelsesmulighed for Rishøj er nu, at Fremad Valby i sidste runde slår Karlslunde samtidig med, at Jesper »Købmand« Pedersens tropper selv vinder hos B1908.